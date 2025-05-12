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Зеленський буде в Туреччині, навіть якщо рф не погодиться на припинення вогню - Axios

Київ • УНН

 • 3050 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним у Туреччині в четвер. Зустріч відбудеться, якщо Росія погодиться на припинення вогню.

Зеленський буде в Туреччині, навіть якщо рф не погодиться на припинення вогню - Axios

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що пізніше цього тижня він поїде до Туреччини для зустрічі з главою кремля володимиром путіним, і Axios з посиланням на українського чиновника заявило, що візит відбудеться незалежно від рішення росії щодо припинення вогню, пише УНН.

Український чиновник сказав, що Зеленський буде в Туреччині в четвер, навіть якщо росія не погодиться почати припинення вогню в понеділок

- ідеться у публікації.

Як пише видання, якщо зустріч відбудеться, це буде перша така зустріч з початку російсько-української війни понад три роки тому.

Доповнення

Зеленський повторив сподівання на припинення вогню у своєму пості у Х, де анонсував свій візит до Туреччини.

"Я буду чекати путіна в Туреччині в четвер. Особисто. Сподіваюся, що цього разу росіяни не будуть шукати виправдань", - написав Зеленський.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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