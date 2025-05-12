Зеленський буде в Туреччині, навіть якщо рф не погодиться на припинення вогню - Axios
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що планує зустрітися з Володимиром Путіним у Туреччині в четвер. Зустріч відбудеться, якщо Росія погодиться на припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що пізніше цього тижня він поїде до Туреччини для зустрічі з главою кремля володимиром путіним, і Axios з посиланням на українського чиновника заявило, що візит відбудеться незалежно від рішення росії щодо припинення вогню, пише УНН.
Український чиновник сказав, що Зеленський буде в Туреччині в четвер, навіть якщо росія не погодиться почати припинення вогню в понеділок
Як пише видання, якщо зустріч відбудеться, це буде перша така зустріч з початку російсько-української війни понад три роки тому.
Доповнення
Зеленський повторив сподівання на припинення вогню у своєму пості у Х, де анонсував свій візит до Туреччини.
"Я буду чекати путіна в Туреччині в четвер. Особисто. Сподіваюся, що цього разу росіяни не будуть шукати виправдань", - написав Зеленський.
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Минулого тижня президент Трамп закликав до "30-денного безумовного припинення вогню" між росією та Україною та пригрозив санкціями, якщо воно "не буде дотримуватись".
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У суботу Зеленський і лідери кількох країн НАТО поговорили з Трампом телефоном і наголосили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню з понеділка.
Під час 15-хвилинної розмови Зеленський і лідери НАТО сказали Трампу, що якщо буде домовлено про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з росією.
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Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.
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За кілька годин до того, як Зеленський погодився зустрітися з путіним в Стамбулі, Трамп закликав Президента України прийняти умови, у дописі для Truth Social.
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