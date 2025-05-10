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Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"
05:58 • 10289 перегляди

Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"

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Чотири лідери "коаліції охочих" закликали рф до 30-денного припинення вогню для переговорів

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Лідери Франції, Британії, Німеччини та Польщі закликали росію до повного припинення вогню на 30 днів. Вони хочуть створити простір для переговорів про справедливий мир та посилити тиск на рф.

Чотири лідери "коаліції охочих" закликали рф до 30-денного припинення вогню для переговорів

Лідери "коаліції охочих", які прибули в Україну з візитом, зробили спільну заяву і закликали росію погодитися на повне і беззастережне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Це перший спільний візит лідерів чотирьох європейських країн (Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі) в Україну.

Ми ясно розуміємо, що кровопролиття має припинитися. росія повинна припинити своє незаконне вторгнення 

- заявили лідери в спільній заяві.

Лідери коаліції додали:

"Разом зі США ми закликаємо росію погодитися на повне і беззастережне 30-денне припинення вогню, щоб створити простір для переговорів про справедливий і міцний мир".

Вони попередили:

"Ми продовжимо збільшувати нашу підтримку України. Поки росія не погодиться на тривале припинення вогню, ми будемо посилювати тиск на військову машину росії".

Додамо

За інформацією видання, пізніше вони планують провести віртуальну зустріч, щоб проінформувати інших європейських лідерів про кроки зі створення європейських сил, які могли б забезпечити Україні безпеку після війни.

Такі сили "допомогли б відновити збройні сили України після будь-якої мирної угоди і зміцнити впевненість у будь-якому майбутньому мирі", — йдеться в заяві лідерів.

Раніше росія заявила, що не потерпить жодної західної військової присутності в Україні після закінчення бойових дій, і попередила, що ця пропозиція може спровокувати війну між москвою і НАТО.

У резиденції Зеленського проходить зустріч із лідерами "коаліції охочих" - ЗМІ10.05.2025, 11:23 • 1374 перегляди

Нагадаємо

У суботу, 10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Антоніна Туманова

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