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Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"
05:58 • 8690 перегляди

Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"

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У резиденції Зеленського проходить зустріч із лідерами "коаліції охочих" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Зустріч лідерів Франції, Польщі, Британії та Німеччини із Зеленським проходить у Маріїнському палаці в Києві. Очікується, що пізніше лідери поспілкуються з пресою.

У резиденції Зеленського проходить зустріч із лідерами "коаліції охочих" - ЗМІ

У резиденції Президента України відбувається зустріч з лідерами "коаліції бажаючих", передає УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Зустріч відбувається в резиденції Зеленського

- сказано в повідомленні.

ЗМІ опублікували фотографію зустрічі лідерів у Маріїнському палаці, офіційній резиденції президента України Володимира Зеленського.

Очікується, що пізніше лідери поспілкуються з пресою.

Очікуємо важливі рішення: МЗС про візит чотирьох лідерів "коаліції охочих"10.05.2025, 09:22 • 2426 переглядiв

Додамо

У суботу, 10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Кейр Стармер
Фрідріх Мерц
Еммануель Макрон
Франція
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Німеччина
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