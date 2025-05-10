У резиденції Зеленського проходить зустріч із лідерами "коаліції охочих" - ЗМІ
Київ • УНН
Зустріч лідерів Франції, Польщі, Британії та Німеччини із Зеленським проходить у Маріїнському палаці в Києві. Очікується, що пізніше лідери поспілкуються з пресою.
У резиденції Президента України відбувається зустріч з лідерами "коаліції бажаючих", передає УНН з посиланням на ВВС.
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Зустріч відбувається в резиденції Зеленського
ЗМІ опублікували фотографію зустрічі лідерів у Маріїнському палаці, офіційній резиденції президента України Володимира Зеленського.
Очікується, що пізніше лідери поспілкуються з пресою.
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У суботу, 10 травня, до Києва на зустріч "коаліції рішучих" прибули президент Франції Емманюель Макрон, прем'єри Польщі та Великої Британії – Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.