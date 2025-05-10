В резиденции Зеленского проходит встреча с лидерами "коалиции желающих" - СМИ
Киев • УНН
Встреча лидеров Франции, Польши, Британии и Германии с Зеленским проходит в Мариинском дворце в Киеве. Ожидается, что позже лидеры пообщаются с прессой.
В резиденции Президента Украины проходит встреча с лидерами "коалиции желающих", передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Встреча проходит в резиденции Зеленского
СМИ опубликовали фотографию встречи лидеров в Мариинском дворце, официальной резиденции президента Украины Владимира Зеленского.
Ожидается, что позже лидеры пообщаются с прессой.
Ожидаем важные решения: МИД о визите четырех лидеров "коалиции желающих"10.05.2025, 09:22 • 2404 просмотра
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В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.