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Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"
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Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"

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В резиденции Зеленского проходит встреча с лидерами "коалиции желающих" - СМИ

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Встреча лидеров Франции, Польши, Британии и Германии с Зеленским проходит в Мариинском дворце в Киеве. Ожидается, что позже лидеры пообщаются с прессой.

В резиденции Зеленского проходит встреча с лидерами "коалиции желающих" - СМИ

В резиденции Президента Украины проходит встреча с лидерами "коалиции желающих", передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Встреча проходит в резиденции Зеленского 

- сказано в сообщении.

СМИ опубликовали фотографию встречи лидеров в Мариинском дворце, официальной резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Ожидается, что позже лидеры пообщаются с прессой.

Ожидаем важные решения: МИД о визите четырех лидеров "коалиции желающих"10.05.2025, 09:22 • 2404 просмотра

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В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Германия
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
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