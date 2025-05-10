В резиденции Зеленского проходит встреча с лидерами "коалиции желающих" - СМИ

В резиденции Президента Украины проходит встреча с лидерами "коалиции желающих", передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Встреча проходит в резиденции Зеленского - сказано в сообщении.

СМИ опубликовали фотографию встречи лидеров в Мариинском дворце, официальной резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Ожидается, что позже лидеры пообщаются с прессой.

Ожидаем важные решения: МИД о визите четырех лидеров "коалиции желающих"

Добавим

В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.