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Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"
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Макрон, Туск, Стармер и Мерц прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих"

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Ожидаем важные решения: МИД о визите четырех лидеров "коалиции желающих"

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

В Киев прибыли лидеры Франции, Польши, Британии и Германии. На встрече обсудят гарантии безопасности и усиление архитектуры безопасности в Европе.

Ожидаем важные решения: МИД о визите четырех лидеров "коалиции желающих"

В Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц. Поэтому ожидаются важные решения. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига журналистам, передает УНН.

Сегодня будет насыщенный день, чрезвычайно важные встречи. Мы будем приветствовать в Украине четырех европейских лидеров,  лидеров "Коалиции желающих". Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшее цементирование европейской солидарности в поддержку Украины 

- сказал Сибига.  

Мерц надеется, что соглашение о прекращении огня в Украине будет достигнуто в течение следующих двух дней – Bild09.05.25, 18:37 • 10048 просмотров

Дополнение

В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Владимир Зеленский сообщал о встрече с лидерами "коалиции желающих" в Украине 10 мая. На встрече обсудят гарантии безопасности и усиление архитектуры безопасности в Европе. 

США и Европа завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня между Украиной и рф - СМИ09.05.25, 20:30 • 10715 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Фридрих Мерц
Эммануэль Макрон
Франция
Великобритания
Европа
Германия
Дональд Туск
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