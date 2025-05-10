Ожидаем важные решения: МИД о визите четырех лидеров "коалиции желающих"

В Киев прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц. Поэтому ожидаются важные решения. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига журналистам, передает УНН.

Сегодня будет насыщенный день, чрезвычайно важные встречи. Мы будем приветствовать в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "Коалиции желающих". Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшее цементирование европейской солидарности в поддержку Украины - сказал Сибига.

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В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Президент Владимир Зеленский сообщал о встрече с лидерами "коалиции желающих" в Украине 10 мая. На встрече обсудят гарантии безопасности и усиление архитектуры безопасности в Европе.

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