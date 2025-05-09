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Мерц надеется, что соглашение о прекращении огня в Украине будет достигнуто в течение следующих двух дней – Bild

Киев • УНН

 • 4188 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на соглашение о прекращении огня в Украине в ближайшие выходные. Он обсудил этот вопрос с союзниками и подчеркнул важность поддержки Украины.

Мерц надеется, что соглашение о прекращении огня в Украине будет достигнуто в течение следующих двух дней – Bild

В Брюсселе новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что соглашение о прекращении огня в Украине возможно в течение следующих двух дней. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bild.

Я очень надеюсь, что соглашение о прекращении огня в Украине будет достигнуто в эти выходные. Учитывая трехдневное прекращение огня, объявленное россией, существует "большой шанс", что оно будет продлено до 30 дней, и тогда могут начаться переговоры о мирном соглашении 

- сказал Мерц в пятницу во время пребывания в Брюсселе.

Канцлер ранее общался с высокопоставленными союзниками. В четверг он поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, центральной темой разговора была Украина, по словам представителя правительства.

В пятницу Мерц встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились с Мерцем в среду в среду.

Мерц заявил, что написал "совместное коммюнике" с Макроном, Туском и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Оно в значительной степени идентично предложению США. Мы очень надеемся, что это также будет принято российской стороной. Мяч полностью на стороне москвы 

– добавил канцлер.

Дополнение

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила об Украине с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом и указала на важность принятия и реализации предложенного 30-дневного прекращения огня в войне рф против Украины. В то же время стороны согласились, что должны вывести Украину на позицию силы, что включает дальнейшую ее поддержку.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Кир Стармер
Марк Рютте
Европейская комиссия
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Фридрих Мерц
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