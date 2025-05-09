Мерц сподівається, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута протягом наступних двох днів - Bild
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання на угоду про припинення вогню в Україні найближчими вихідними. Він обговорив це питання з союзниками та підкреслив важливість підтримки України.
У Брюсселі новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що угода про припинення вогню в Україні можлива протягом наступних двох днів. Про це пише УНН з посиланням на Bild.
Я маю велику надію, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута цими вихідними. Враховуючи триденне припинення вогню, оголошене росією, існує "великий шанс", що його буде продовжено до 30 днів, і тоді можуть розпочатися переговори щодо мирної угоди
Канцлер раніше спілкувався з високопоставленими союзниками. У четвер він поговорив телефоном з президентом США Дональдом Трампом, центральною темою розмови була Україна, за словами речника уряду.
У п’ятницю Мерц зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі. Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися з Мерцем в середу в середу.
Мерц заявив, що написав "спільне комюніке" з Макроном, Туском та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером .
Воно значною мірою ідентичне пропозиції США. Ми дуже сподіваємося, що це також буде прийнято російською стороною. М'яч повністю на боці москви
Доповнення
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила про Україну з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і вказала на важливість прийняття та реалізації запропонованого 30-денного припинення вогню у війні рф проти Україн. Водночас сторони погодилися, що мають вивести Україну на позицію сили, що включає подальшу її підтримку.