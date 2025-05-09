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Мерц сподівається, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута протягом наступних двох днів - Bild

Київ • УНН

 • 4198 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сподівання на угоду про припинення вогню в Україні найближчими вихідними. Він обговорив це питання з союзниками та підкреслив важливість підтримки України.

Мерц сподівається, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута протягом наступних двох днів - Bild

У Брюсселі новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що угода про припинення вогню в Україні можлива протягом наступних двох днів. Про це пише УНН з посиланням на Bild.

Я маю велику надію, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута цими вихідними. Враховуючи триденне припинення вогню, оголошене росією, існує "великий шанс", що його буде продовжено до 30 днів, і тоді можуть розпочатися переговори щодо мирної угоди 

- сказав Мерц у п’ятницю під час перебування в Брюсселі.

Канцлер раніше спілкувався з високопоставленими союзниками. У четвер він поговорив телефоном з президентом США Дональдом Трампом, центральною темою розмови була Україна, за словами речника уряду.

У п’ятницю Мерц зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі. Президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зустрілися з Мерцем в середу в середу.

Мерц заявив, що написав "спільне комюніке" з Макроном, Туском та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером .

Воно значною мірою ідентичне пропозиції США. Ми дуже сподіваємося, що це також буде прийнято російською стороною. М'яч повністю на боці москви 

– додав канцлер.

Доповнення

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила про Україну з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і вказала на важливість прийняття та реалізації запропонованого 30-денного припинення вогню у війні рф проти Україн. Водночас сторони погодилися, що мають вивести Україну на позицію сили, що включає подальшу її підтримку.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Кейр Стармер
Марк Рютте
Європейська комісія
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