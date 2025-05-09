Фон дер Ляєн хоче бачити 30-денне припинення вогню і поговорила з Мерцем про підтримку України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила про Україну з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і вказала на важливість прийняття та реалізації запропонованого 30-денного припинення вогню у війні рф проти Україн. Водночас сторони погодилися, що мають вивести Україну на позицію сили, що включає подальшу її підтримку, повідомила фон дер Ляєн, пише УНН.

Ми обговорювали Україну. Насамперед, я вважаю, що важливо, щоб 30-денне припинення вогню, запропоноване зараз президентом Трампом і президентом Зеленським, було прийнято та згодом реалізовано. Водночас ми також погодилися, що маємо вивести Україну на позицію сили. Це включає подальшу підтримку - економічну, військову та політичну. І ми обоє підкреслили, що хочемо досягти справедливого і тривалого миру - сказала фон дер Ляєн під час пресконференції у Брюсселі.

Трамп закликав Україну та росію до 30-денного перемир'я та застеріг про санкції

При цьому, з її слів, "також потрібні додаткові витрати на оборону у Європі".

"Я вітаю ініціативу Фрідріха щодо суттєвого збільшення витрат Німеччини на оборону. У межах нашої ініціативи Readiness 2030 ми погодилися з необхідністю завершення SAFE", - вказала вона.

Зі слів фон дер Ляєн, "за допомогою SAFE ми забезпечимо 150 мільярдів євро у вигляді кредитів, які підтримує ЄС. Ці кредити фінансуватимуть закупівлі у європейських виробників - а Німеччина, безперечно, може запропонувати сильну оборонну промисловість", - наголосила вона.

Доповнення

Українська сторона очікує, що найближчим часом буде затверджено положення про новий інструмент SAFE. Це, як очікується, дасть можливість Україні брати участь у спільних закупівлях необхідної оборонної продукції разом з державами-членами ЄС як на європейському ринку, так і безпосередньо в українських виробників.

Раніше Фрідріх Мерц заявив про існування спільної європейської декларації про припинення вогню у війні рф проти України від Німеччини, Франції, Польщі та інших партнерів. Це, з його слів, "в основному ідентично пропозиції щодо 30-денного припинення вогню". За словами Мерца, європейці підтримують цю вимогу президента США Дональда Трампа. Якщо росія не піде на шлях справжніх мирних переговорів, ми без вагань "посилимо санкційний тиск разом з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки", наголосив Мерц.

Президент Франції Еммануель Макрон також висловив підтримку заклику Трампа до 30-денного припинення вогню у війні рф проти України, вказавши, що очікує відповіді росії і пообіцявши реакцію у разі відмови.