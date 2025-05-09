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Мерц повідомив про спільну європейську декларацію щодо припинення вогню в Україні: що передбачає

Київ • УНН

 • 1772 перегляди

Мерц заявив про існування спільної декларації щодо України від Німеччини, Франції, Польщі та інших партнерів, ідентичної пропозиції Трампа. Європа готова посилити тиск на росію для мирних переговорів.

Мерц повідомив про спільну європейську декларацію щодо припинення вогню в Україні: що передбачає

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про існування спільної європейської декларації про припинення вогню у війні рф проти України від Німеччини, Франції, Польщі та інших партнерів, пише УНН з посиланням на tagesschau.

Деталі

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, є проект спільної декларації щодо України від таких держав ЄС, як Німеччина, Франція та Польща, а також інших партнерів. Це, з його слів, "в основному ідентично пропозиції щодо 30-денного припинення вогню".

За словами Мерца, європейці підтримують цю вимогу президента США Дональда Трампа. Трамп поінформував його про свій план у четвер, сказав Мерц під час свого інавгураційного візиту до Брюсселя. "Я висловив свою підтримку тому, що ми також вважаємо це правильним з точки зору федерального уряду Німеччини", - вказав Мерц.

Зокрема росію зараз закликають погодитися на більш тривале припинення вогню, яке має залишити місце для справжньої мирної угоди, сказав Мерц. "Ми й надалі підтримуватимемо Україну в тісній співпраці з нашими європейськими партнерами, - сказав він. - І ми готові чинити подальший тиск на росію, якщо це необхідно".

Якщо росія не піде на шлях справжніх мирних переговорів, ми без вагань "посилимо санкційний тиск разом з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки", наголосив він.

Доповнення

Раніше Мерц анонсував візит до України у найближчі тижні.

Канцлер ФРН Мерц анонсував візит в Україну і підкреслив роль США в боротьбі за припинення війни07.05.25, 16:19 • 5960 переглядiв

Тим часом сьогодні, 9 травня, в Україні перебуває новий голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль разом з іншими європейськими міністрами і дипломатами.

За словами Вадефуля, Німеччина продовжить залишатися одним із найвірніших прихильників України. "Так і залишиться, і ми ясно дамо про це знати найближчими днями", - сказав Вадефуль у Tagesthemen.

Вадефуль заявив, що з'ясує, що потрібно Україні. "Ми зробимо те, що потрібно, і робитимемо це стільки, скільки потрібно, поки росія не усвідомить, що ця війна має припинитися, що ми повинні сісти за стіл переговорів і що ми повинні тепер швидко і послідовно дотримуватись режиму припинення вогню", - зазначив він.

За словами голови дипломатії ЄС Каї Каллас, поїздка міністрів закордонних справ ЄС до України, також забезпечить остаточне політичне схвалення запланованого міжнародного спеціального трибуналу, перед яким росія може бути притягнута до відповідальності за агресивну війну проти України. "Безкарності не буде", - заявила вона. Політик Вадефуль підтвердив, що питання спеціального трибуналу буде ключовим.

У МЗС України повідомили, що до Львова прибули делегації 35 держав та Ради Європи. І що у порядку денному - дві важливі події: зустріч міністрів закордонних справ ЄС та засідання Core Group зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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