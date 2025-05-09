Мерц сообщил о совместной европейской декларации о прекращении огня в Украине: что предусматривает

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о существовании совместной европейской декларации о прекращении огня в войне рф против Украины от Германии, Франции, Польши и других партнеров, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Детали

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, есть проект совместной декларации по Украине от таких государств ЕС, как Германия, Франция и Польша, а также других партнеров. Это, по его словам, "в основном идентично предложению о 30-дневном прекращении огня".

По словам Мерца, европейцы поддерживают это требование президента США Дональда Трампа. Трамп проинформировал его о своем плане в четверг, сказал Мерц во время своего инаугурационного визита в Брюссель. "Я выразил свою поддержку тому, что мы также считаем это правильным с точки зрения федерального правительства Германии", - указал Мерц.

В частности россию сейчас призывают согласиться на более длительное прекращение огня, которое должно оставить место для настоящего мирного соглашения, сказал Мерц. "Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами, - сказал он. - И мы готовы оказывать дальнейшее давление на россию, если это необходимо".

Если россия не пойдет по пути настоящих мирных переговоров, мы без колебаний "усилим санкционное давление вместе с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки", подчеркнул он.

Дополнение

Ранее Мерц анонсировал визит в Украину в ближайшие недели.

Канцлер ФРГ Мерц анонсировал визит в Украину и подчеркнул роль США в борьбе за прекращение войны

Между тем сегодня, 9 мая, в Украине находится новый глава МИД Германии Йоганн Вадефуль вместе с другими европейскими министрами и дипломатами.

По словам Вадефуля, Германия продолжит оставаться одним из самых верных сторонников Украины. "Так и останется, и мы ясно дадим об этом знать в ближайшие дни", - сказал Вадефуль в Tagesthemen.



Вадефуль заявил, что выяснит, что нужно Украине. "Мы сделаем то, что нужно, и будем делать это столько, сколько нужно, пока россия не осознает, что эта война должна прекратиться, что мы должны сесть за стол переговоров и что мы должны теперь быстро и последовательно соблюдать режим прекращения огня", - отметил он.

По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, поездка министров иностранных дел ЕС в Украину, также обеспечит окончательное политическое одобрение запланированного международного специального трибунала, перед которым россия может быть привлечена к ответственности за агрессивную войну против Украины. "Безнаказанности не будет", - заявила она. Политик Вадефуль подтвердил, что вопрос специального трибунала будет ключевым.

В МИД Украины сообщили, что во Львов прибыли делегации 35 государств и Совета Европы. И что в повестке дня - два важных события: встреча министров иностранных дел ЕС и заседание Core Group по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.