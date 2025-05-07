Канцлер ФРГ Мерц анонсировал визит в Украину и подчеркнул роль США в борьбе за прекращение войны

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Париж сообщил, что посетит Украину "в ближайшие недели", пишет УНН со ссылкой на AFP.

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Как сообщается, сейчас этот визит согласовывается.

Мерц также отметил, что поддержка Украины в будущем должна координироваться между Берлином и Парижем "еще лучше". "Украина может и в дальнейшем полагаться на Германию и Францию в борьбе с российской агрессией", - подчеркнул он.

Как пишет tagesschau, Мерц подчеркнул, что сейчас есть один главный вопрос: готова ли россия согласиться на 30-дневное прекращение огня.



Мерц, как отмечает AFP, также подчеркнул ключевую роль США в борьбе за прекращение войны в Украине. Война не может быть прекращена "без дальнейших политических обязательств со стороны Соединенных Штатов, - сказал Мерц в среду на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. - Европейцы не могут этого заменить сейчас".

Мерц также потребовал, чтобы обеспечение соглашения о прекращении огня или мирного договора с гарантиями безопасности для Украины было "гарантировано соответствующим участием Соединенных Штатов Америки". США должны "оставаться на борту" и "продолжать выполнять свои обязанности" в НАТО, а также в отношении Украины, подчеркнул канцлер ФРГ.

Мерц сказал, что европейцы готовы внести свой вклад в обеспечение возможного мирного урегулирования для Украины - "но мы также знаем, что нам все еще нужны американцы". Президент США Дональд Трамп имеет "нашу полную поддержку, когда речь идет о прекращении войны", отметил он.

Мерц не стал конкретно комментировать, каким может быть вклад Германии в обеспечение прекращения огня или мирного соглашения для Украины. Однако он сказал, что как только будет прекращение огня, Германия готова участвовать в его мониторинге "под руководством и с участием США".



tagesschau также пишет, что Мерц пообещал Украине поддержку Германии даже после прекращения огня. Во-первых, россия должна показать, что она серьезно хочет более длительного прекращения огня, сказал он в Париже. Только тогда можно будет говорить о том, какая поддержка нужна, добавил он, отвечая на вопрос о возможных миротворческих войсках.

Франция и Великобритания, в отличие от Германии, уже пообещали прислать военных для обеспечения мирного соглашения, отмечает AFP.

Мерц встретился с Макроном во время первой зарубежной поездки в качестве канцлера Германии