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Мерц встретился с Макроном во время первой зарубежной поездки в качестве канцлера Германии

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время первой зарубежной поездки. Мерц стремится к перезагрузке отношений с Францией и Польшей.

Мерц встретился с Макроном во время первой зарубежной поездки в качестве канцлера Германии

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время первой зарубежной поездки в качестве канцлера ФРГ, соответствующее видео распространил французский лидер в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Новый канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду в Париже во время своей первой официальной зарубежной поездки", также сообщают журналисты AFP.

Как указывает tagesschau, Мерц прибыл во Францию через день после своего избрания канцлером.

Уточняется, что Макрон приветствовал Мерца в полдень по местному времени во дворе Елисейского дворца в Париже "сильным рукопожатием и сердечным похлопыванием по плечу". Визит Мерца не был официальным инаугурационным, а скорее рабочей встречей, как ранее заявляли в Елисейском дворце, пишет издание. Обе стороны хотели "внести глоток свежего воздуха во франко-германские отношения" после смены правительства Германии.

"Эта инаугурационная поездка в Париж является настоящей рабочей встречей: президент Эммануэль Макрон и я уже неоднократно обменивались мнениями. Верим в германо-французскую дружбу! Сильная Европа нуждается в прочном партнерстве между нашими странами", - прокомментировал поездку в Париж Мерц в X.

"Обещание импульса и то же требование: двигать Европу вперед. От нас зависит, удастся ли это. Добро пожаловать в Париж, канцлер Мерц!" - отметил Макрон в X.

Позже состоится пресс-конференция. Затем Мерц отправляется в Варшаву.

Как сообщается, канцлер ФРГ Фридрих Мерц стремится к "перезагрузке" отношений с Францией и Польшей. Во время полета с инаугурационным визитом к президенту Франции Эммануэлю Макрону Мерц заявил, что его поездка в Париж и Варшаву пока не направлена на принятие каких-либо конкретных решений. Но он хотел послать сигнал "внутренне и внешне", что он настроен на плодотворное сотрудничество именно с этими двумя странами и хотел бы инициировать "что-то вроде нового старта".

В последние годы из Франции поступают жалобы на то, что Германия не уделяет должного внимания отношениям, отметило при этом издание.

Президент Германии Штайнмайер назначил Мерца канцлером 06.05.25, 18:09 • 7406 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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