Мерц зустрівся з Макроном під час першої закордонної поїздки як канцлер Німеччини
Київ • УНН
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном під час першої закордонної поїздки. Мерц прагне перезавантаження відносин із Францією та Польщею.
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном під час першої закордонної поїздки як канцлер ФРН, відповідне відео поширив французький лідер у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у середу в Парижі під час своєї першої офіційної закордонної поїздки", також повідомляють журналісти AFP.
Як вказує tagesschau, Мерц прибув до Франції через день після свого обрання канцлером.
Уточнюється, що Макрон привітав Мерца опівдні за місцевим часом на подвір'ї Єлисейського палацу в Парижі м"іцним рукостисканням і серцевим поплескуванням по плечу". Візит Мерца не був офіційним інавгураційним, а скоріше робочою зустріччю, як раніше заявляли в Єлисейському палаці, пише видання. Обидві сторони хотіли "внести ковток свіжого повітря у франко-німецькі відносини" після зміни уряду Німеччини.
"Ця інавгураційна поїздка до Парижа є справжньою робочою зустріччю: президент Еммануель Макрон і я вже неодноразово обмінювалися думками. Віримо в німецько-французьку дружбу! Сильна Європа потребує міцного партнерства між нашими країнами", - прокоментував поїздку до Парижа Мерц у X.
"Обіцянка імпульсу і та сама вимога: рухати Європу вперед. Від нас залежить, чи це вдасться. Ласкаво просимо до Парижа, канцлере Мерц!" - зазначив Макрон у X.
Пізніше відбудеться прес-конференція. Потім Мерц вирушає до Варшави.
Як повідомляється, канцлер ФРН Фрідріх Мерц прагне "перезавантаження" відносин із Францією та Польщею. Під час польоту з інавгураційним візитом до президента Франції Еммануеля Макрона Мерц заявив, що його поїздка до Парижа та Варшави поки що не спрямована на ухвалення якихось конкретних рішень. Але він хотів послати сигнал "внутрішньо та зовні", що він налаштований на плідну співпрацю саме з цими двома країнами і хотів би ініціювати "щось на зразок нового старту".
В останні роки із Франції надходять скарги на те, що Німеччина не приділяє належної уваги відносинам, зауважило при цьому видання.
Президент Німеччини Штайнмаєр призначив Мерца канцлером06.05.25, 18:09 • 7444 перегляди