Президент Німеччини Штайнмаєр призначив Мерца канцлером
Київ • УНН
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив Фрідріха Мерца канцлером. Влада канцлера переходить до Мерца, лідер ХДС отримав 325 голосів у другому турі голосування.
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив лідера ХДС Фрідріха Мерца федеральним канцлером, передає УНН з посиланням на Tagesschau.
Штайнмаєр вручив Мерцу свідоцтво про призначення у палаці Бельвю. З цим кроком влада канцлера переходить до Мерца.
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Бундестаг обрав Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини у другому турі голосування. Лідер ХДС отримав 325 голосів.
Кандидат від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) стане десятим канцлером в історії ФРН. Йому належить очолити коаліційний уряд із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).