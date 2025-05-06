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Президент Німеччини Штайнмаєр призначив Мерца канцлером

Київ • УНН

 • 3256 перегляди

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив Фрідріха Мерца канцлером. Влада канцлера переходить до Мерца, лідер ХДС отримав 325 голосів у другому турі голосування.

Президент Німеччини Штайнмаєр призначив Мерца канцлером

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр призначив лідера ХДС Фрідріха Мерца федеральним канцлером, передає УНН з посиланням на Tagesschau.

Штайнмаєр вручив Мерцу свідоцтво про призначення у палаці Бельвю. З цим кроком влада канцлера переходить до Мерца.

Раніше

Бундестаг обрав Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини у другому турі голосування. Лідер ХДС отримав 325 голосів.

Кандидат від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) стане десятим канцлером в історії ФРН. Йому належить очолити коаліційний уряд із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Християнсько-демократичний союз Німеччини
Бундестаг
Соціал-демократична партія Німеччини
Франк-Вальтер Штайнмаєр
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