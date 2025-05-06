Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки
Киев • УНН
Сегодня состоялось повторное голосование за должность федерального канцлера Германии. Фридрих Мерц набрал 325 голосов.
Бундестаг избрал Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии во втором туре голосования. Лидер ХДС получил 325 голосов, передает УНН.
Голосование было тайным, депутаты по очереди проходили к избирательным урнам. Во втором туре Мерц набрал 325 голосов "за" из необходимых 316. В первом туре голосования Мерц получил лишь 310 голосов.
Кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) станет десятым канцлером в истории ФРГ. Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).
Реакция Шольца
Бывший канцлер Шольц выразил свое недовольство в Бундестаге. По данным "Stern", он назвал процесс выборов сегодня "абсурдным"
"Такие выборы – это не весело", – подчеркнул он.
"Я думаю, было бы хорошо, если бы это сработало в первом раунде", - добавил Шольц.
Напомним
Ранее УНН писал, что лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц будет баллотироваться на должность канцлера во втором туре. В первом туре, который также состоялся сегодня Мерц получил 310 голосов в Бундестаге, что на шесть голосов меньше необходимого количества.