Повторне голосування за канцлера Німеччини відбудеться сьогодні - ЗМІ
Київ • УНН
Лідер німецьких консерваторів Фрідріх Мерц балотуватиметься на посаду канцлера у другому турі. У першому турі він не набрав необхідної більшості голосів у парламенті.
Повторне голосування щодо кандидатури нового канцлера Німеччини відбудеться сьогодні. Про це заявив співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль, повідомляє DW, пише УНН.
Деталі
Як зазначає dpa з посиланням на джерела в партії, лідер німецьких консерваторів Фрідріх Мерц має намір балотуватися на посаду канцлера у другому турі голосування у вівторок після того, як йому не вдалося набрати необхідну абсолютну більшість у парламенті у першому турі.
За даними ЗМІ, голосування відбудеться о 15:15 за берлінським часом.
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Доповнення
Раніше сьогодні Мерц отримав 310 голосів у Бундестазі на 630 місць, нижній палаті парламенту, що на шість голосів менше за необхідну більшість.
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