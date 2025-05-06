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Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини
08:22 • 13111 перегляди

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

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Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

Київ • УНН

 • 13075 перегляди

Лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц не зміг набрати необхідну кількість голосів для обрання канцлером Німеччини. У першому турі йому не вистачило лише 3 голоси.

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини

У Німеччини 6 травня пройшов перший тур виборів нового канцлера. Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС/ХСС, не зміг отримати більшість голосів. 

Про це повідомляє УНН із посиланням на Spiegel і Tagesschau.

Лідер ХДС Мерц не зміг отримати більшість голосів у першому турі виборів канцлера

- ідеться у дописі.

Для обрання Мерцу не вистачило 6 голосів.

За Мерца проголосували 310 депутатів, а проти – 307. Для його обрання потрібно було б 316 голосів "за"

Як зазначають ЗМІ, після невдалих виборів засідання Бундестагу спочатку було перенесено без оголошення подальшого туру голосування. Чи буде здійснена нова спроба і коли, поки що незрозуміло

Провалені вибори підкреслюють можливу напруженість у коаліції ХДС/ХСС та СДПН, яка раніше погодилася на Фрідріха Мерца як свого спільного кандидата

- зазначає видання Spiegel.

Довідка

Мерц відомий прихильник зміцнення обороноздатності Європи та підтримує активну роль Німеччини в НАТО. Щодо України, Мерц виступає за надання більшої військової допомоги, зокрема постачання ракет Taurus, попри погрози з боку росії. Влада рф заявляла, що якщо Україна використовуватиме ці ракети для атаки російських об'єктів, то розцінюватиме це як участь Німеччини у цій війні.

Під час своєї поїздки до Києва 9 грудня 2024 року, за тиждень до голосування Бундестагу щодо вотуму недовіри Шольцу, Мерц провів зустріч із Зеленським, на якій пообіцяв, що у разі перемоги на виборах розширить підтримку України й докорінно змінить політику Берліна щодо блокування її вступу до НАТО. Він також відкрито заявив, що готовий розв'язати питання передачі ракет Україні.

Наша фракція чітко виступає за те, щоб українська армія могла вражати військові цілі, з яких здійснюється агресія проти вашої держави. А нинішні обмеження на дальність ударів змушують вас воювати, ніби з однією рукою за спиною

- заявив Мерц.

Ще один візит Мерца до України відбувся у травні 2022 року. Під час поїздки до Києва, він оглянув передмістя столиці, зруйновані російськими обстрілами, і залишився глибоко вражений побаченим.

Це варварська війна проти мирного населення: жінок, дітей, людей похилого віку. Я вражений до глибини душі

- написав він після поїздки до Ірпеня.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що імовірний новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оприлюднив імена перших кандидатів від своєї партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) на пости міністрів нового Кабінету міністрів.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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