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Мерц анонсував кандидатів до Кабінету міністрів Німеччини від ХДС

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Фрідріх Мерц оголосив перших кандидатів від ХДС на міністерські посади, акцентуючи на досвіді та відданості. Серед них – Вадефуль на МЗС та Шнідер на транспорт.

Мерц анонсував кандидатів до Кабінету міністрів Німеччини від ХДС
Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-демократичного союзу ФРН, найімовірніший майбутній канцлер Німеччини

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оприлюднив імена перших кандидатів від своєї партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) на пости міністрів нового Кабінету міністрів. Сказав, що його вибір базується на досвіді, партійній відданості та лідерству з бізнес-орієнтацією. Про це повідомляє Politico та Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ ФРН може очолити Йоган Вадефуль (Johann Wadephul). Цей однопартієць Мерца, зокрема, виступав за те, щоб дозволити Україні використовувати німецьку зброю для ударів по цілях у росії. Він є досвідченим експертом із зовнішньої та безпекової політики.

У Міністерстві закордонних справ Йоганн Вадефуль, досвідчений експерт з питань оборони та зовнішньої політики, має очолити дипломатичні зусилля Німеччини в період зростання глобальної напруженості.

Напрямок європейської політики куруватимуть два сильні представники ХДС. Зокрема Серап Гюлер пропонується на посаду державного міністра міжнародного співробітництва у Міністерстві закордонних справ. Тоді як Гюнтер Крішбаум, ветеран політики ЄС, обійме посаду державного міністра з європейських справ.

Потужний експерт у галузі транспортної політики Патрік Шнідер пропонується на посаду голови міністерства транспорту. Міністром освіти може стати Карін Прін. Вона у минулому очолювала цю галузь у північній землі Шлезвіг-Гольштейн.

У Німеччині заявили про виправданість зняття санкцій з "Північного потоку-2" задля миру25.04.25, 05:32 • 3785 переглядiв

Колишня керівниця енергетики Катерина Райхе керуватиме міністерством економіки та енергетики, яке контролюватиме плани реіндустріалізації Німеччини. А кандидатом на посаду міністра спорту та волонтерської політики названо депутата Крістіане Шендерляйна. Ніна Варкен, фахівець Бундестагу з правових питань, призначена очолити Міністерство охорони здоров'я.

Нове для країни міністерство цифровізації може очолити фізик, керівник технічних галузей Карстен Вільдбергер. Він владній команді потрібен для просування цифрових реформ.

Ключовий союзник Мерца та колишній парламентський керуючий ХДС/ХСС Торстен Фрай стане керівником Канцелярії, що є потужною посадою, подібною до керівника апарату. Фрай відповідатиме за координацію діяльності уряду та забезпечення дисципліни Кабінету міністрів, що є критично важливою посадою, оскільки Мерц прагне просунути свій амбітний порядок денний у внутрішній сфері та сфері безпеки.

Німеччина оголошує, що не досягне зростання ВВП вище 0% у 2025 році24.04.25, 18:03 • 8378 переглядiв

Доповнення

Ключове завдання уряду Німеччини - відродити зростання найбільшої економіки Європи саме в той час, коли глобальна торговельна війна, спричинена значними імпортними тарифами президента США Дональда Трампа, загрожує ще одним роком рецесії, а також збільшити витрати на оборону на тлі напруженості в трансатлантичному альянсі НАТО.

Мерц сподівається, що його уряд уникне внутрішньої боротьби, яка переслідувала трипартійну коаліцію його попередника з соціал-демократів Олафа Шольца – і зрештою призвела до її розпаду в листопаді минулого року – і що він зможе виявитися більш рішучим.

Ще до вступу на посаду Мерцу та СДПН вдалося провести через парламент історичний фіскальний пакет, який дозволить його уряду різко збільшити витрати на інфраструктуру та оборону.

Нагадаємо

Виконувач обов'язків і ймовірний майбутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив Україну в подальшій військовій допомозі з боку Німеччини - навіть якщо підтримку з боку США буде припинено.

Лілія Набока

Лілія Набока

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