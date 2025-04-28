Німеччина продовжить військову допомогу Україні навіть без США - міністр оборони

Виконувач обов'язків і ймовірний майбутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив Україну в подальшій військовій допомозі з боку Німеччини - навіть якщо підтримку з боку США буде припинено, повідомляє tagesschau, пише УНН.

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Він наголосив, що це чітко прописано у коаліційній угоді.

"Якщо Україна впаде, якщо путін переможе у цій війні в тому сенсі, що він окупує Україну, хай навіть і більшу її частину, то це буде максимальна загроза для території НАТО і, до речі, також для сусідніх країн, таких як Молдова та Грузія", - заявив Пісторіус. Усім має бути ясно: "Ідеться не лише про солідарність з Україною, йдеться про нашу безпеку та мир у Європі".

За словами Пісторіуса, Україна знає, що стійка угода, що заслуговує на довіру, про припинення вогню або мирне врегулювання "може також привести або призведе до територіальних поступок". "Сам він не став би прив'язувати їх до територіальних кордонів. Швидше, вони зрештою мають бути пропорційними майбутнім гарантіям безпеки", - вказує видання.

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Хоча коаліційна угода передбачає подальшу підтримку України, повернення до військового обов'язку в країні наразі не планується. "Бо немає достатніх можливостей для набору цілого класу молодих чоловіків", - сказав Пісторіус. Немає ні казарм, ні інструкторів, і поки що відчувається брак грошей.

Проте плани розвитку інфраструктури вже давно "перекинуті з ніг на голову", пише видання. Пісторіус, серед іншого, вказав на нові підходи щодо інфраструктури, закупівель та фінансування. "Все це підготовлено та реалізується", - зазначив він.