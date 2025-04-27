"Це схоже на капітуляцію": міністр оборони Німеччини розкритикував пропозицію Трампа щодо України

Україна не повинна погоджуватися на останню пропозицію президента США Дональда Трампа поступитися територією в обмін на припинення вогню з росією, оскільки це було б схоже на "капітуляцію". Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє УНН із посиланням на The Telegraph.

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За його словами, Київ, очевидно, знає, що для стійкого припинення вогню йому доведеться поступитися деякою територією, при цьому Україні не потрібно заходити так далеко, як цього пропонує Трамп.

Але вони точно не зайдуть так далеко - або не повинні зайти так далеко - як цього пропонує американський президент - сказав Пісторіус.

Він пояснив, що Україна "сама могла отримати рік тому те, що було в цій пропозиції".

"Це схоже на капітуляцію. Я не бачу жодної додаткової вартості", - додав глава Міноборони Німеччини.

Нагадаємо

У Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною.

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