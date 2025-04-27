"Это похоже на капитуляцию": министр обороны Германии раскритиковал предложение Трампа по Украине

Украина не должна соглашаться на последнее предложение президента США Дональда Трампа уступить территорию в обмен на прекращение огня с россией, поскольку это было бы похоже на "капитуляцию". Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

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По его словам, Киев, очевидно, знает, что для устойчивого прекращения огня ему придется уступить некоторую территорию, при этом Украине не нужно заходить так далеко, как это предлагает Трамп.

Но они точно не зайдут так далеко - или не должны зайти так далеко - как это предлагает американский президент - сказал Писториус.

Он пояснил, что Украина "сама могла получить год назад то, что было в этом предложении".

"Это похоже на капитуляцию. Я не вижу никакой дополнительной стоимости", - добавил глава Минобороны Германии.

Напомним

В Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.

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