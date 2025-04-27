россия и Украина должны чем-то пожертвовать для мира - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что россия и Украина "должны чем-то пожертвовать" ради мира. Об этом он сказал в эфире NBC News, передает УНН.

Детали

Рубио утверждает, что США хотят достичь мирного решения, но не хотят терять время на то, что не имеет смысла, если стороны на самом деле не готовы к мирному урегулированию.

Рубио отметил, что США увидят, как далеко готовы зайти стороны в уступках для того, чтобы достичь мира.

Мы должны быть реалистами, каждая война в истории заканчивается тем, что обе стороны что-то получают и обе стороны что-то теряют. Эта война должна закончиться, и она закончится так, что россия не получит всего, что хочет и то, что Украина хочет она тоже не все получит. Поэтому мы идем дипломатическим путем, потому что не существует сценария военного решения этого конфликта. Каждая из сторон должна дать другой то, что она не хочет отдавать - заявил Рубио.

Он отметил, что США пытаются положить конец войне, которая стоила им и их союзникам много денег и жизней.

Мы просто хотим, чтобы все это прекратилось - добавил Рубио.

Дополнение

Рубио заявлял, что следующая неделя будет очень важной и решающей в отношении переговоров о достижении мира в Украине.

До того ERR сообщало, что президент Эстонии Алар Карис, который сидел на похоронах папы римского рядом с президентом США Дональдом Трампом и его женой, говорил с Трампом о мирном процессе в отношении Украины. Американский лидер пообещал не выходить из роли посредника.

26 апреля в Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.

Впоследствии Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что у путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние несколько дней и добавил, что задумался - хочет ли путин останавливать войну.