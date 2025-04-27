Рубіо: Наступний тиждень вирішальний для мирних переговорів щодо України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень буде дуже важливим й вирішальним щодо переговорів про досягнення миру в Україні. Про це він сказав в ефірі NBC News, передає УНН.

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Рубіо заявив, що мирна угода між росією та Україною "ближче", але "все ще не досягла своєї мети"

Він стверджує, що США не вводять санкції проти росії через те, що сподіваються досягти вирішення дипломатичним шляхом.

Щойно ви починаєте робити такі речі, ви від них відмовляєтеся й ви прирікаєте себе на ще два роки війни, а ми не хочемо, щоб це сталось - заявив Рубіо.

Також він наголосив, що вважає, що наступний тиждень буде дуже важливий.

Я думаю, що наступний тиждень буде дуже важливим. Цей тиждень буде справді важливим тижнем на якому ми маємо ухвалити рішення про те, чи ми хочемо продовжувати займатися цією справою, чи настав час зосередитися на якихось інших питаннях, які в деяких випадках не менше, а то й більш важливі - сказав Рубіо.

Держсекретар зазначив, що є підстави для оптимізму, проте є причини бути реалістами.

Доповнення

Раніше ERR повідомляло, що президент Естонії Алар Каріс, який сидів на похоронах папи римського поруч із президентом США Дональдом Трампом та його дружиною, що говорив із Трампом про мирний процес щодо України. Американський лідер пообіцяв не виходити з ролі посередника.

26 квітня у Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною.

Згодом Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що у путіна не було причин запускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні кілька днів й і додав, що задумався - чи хоче путін зупиняти війну.