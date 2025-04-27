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Рубио: Следующая неделя решающая для мирных переговоров по Украине

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Госсекретарь США заявил, что мирное соглашение между Украиной и россией близко, но еще не достигнуто. Следующая неделя станет решающей в вопросе продолжения мирного процесса.

Рубио: Следующая неделя решающая для мирных переговоров по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя будет очень важной и решающей относительно переговоров о достижении мира в Украине. Об этом он сказал в эфире NBC News, передает УНН.

Детали

Рубио заявил, что мирное соглашение между россией и Украиной "ближе", но "все еще не достигла своей цели"

Он утверждает, что США не вводят санкции против россии из-за того, что надеются достичь решения дипломатическим путем.

Как только вы начинаете делать такие вещи, вы от них отказываетесь и вы обрекаете себя на еще два года войны, а мы не хотим, чтобы это произошло

- заявил Рубио.

Также он подчеркнул, что считает, что следующая неделя будет очень важной.

Я думаю, что следующая неделя будет очень важной. Эта неделя будет действительно важной неделей на которой мы должны принять решение о том, хотим ли мы продолжать заниматься этим делом, или пришло время сосредоточиться на каких-то других вопросах, которые в некоторых случаях не меньше, а то и более важны

- сказал Рубио.

Госсекретарь отметил, что есть основания для оптимизма, однако есть причины быть реалистами.

Дополнение

Ранее ERR сообщало, что президент Эстонии Алар Карис, который сидел на похоронах папы римского рядом с президентом США Дональдом Трампом и его женой, говорил с Трампом о мирном процессе по Украине. Американский лидер пообещал не выходить из роли посредника.

26 апреля в Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.

Впоследствии Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что у путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние несколько дней и добавил, что задумался - хочет ли путин останавливать войну.

Анна Мурашко

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