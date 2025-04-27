Рубио: Следующая неделя решающая для мирных переговоров по Украине
Киев • УНН
Госсекретарь США заявил, что мирное соглашение между Украиной и россией близко, но еще не достигнуто. Следующая неделя станет решающей в вопросе продолжения мирного процесса.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что следующая неделя будет очень важной и решающей относительно переговоров о достижении мира в Украине. Об этом он сказал в эфире NBC News, передает УНН.
Детали
Рубио заявил, что мирное соглашение между россией и Украиной "ближе", но "все еще не достигла своей цели"
Он утверждает, что США не вводят санкции против россии из-за того, что надеются достичь решения дипломатическим путем.
Как только вы начинаете делать такие вещи, вы от них отказываетесь и вы обрекаете себя на еще два года войны, а мы не хотим, чтобы это произошло
Также он подчеркнул, что считает, что следующая неделя будет очень важной.
Я думаю, что следующая неделя будет очень важной. Эта неделя будет действительно важной неделей на которой мы должны принять решение о том, хотим ли мы продолжать заниматься этим делом, или пришло время сосредоточиться на каких-то других вопросах, которые в некоторых случаях не меньше, а то и более важны
Госсекретарь отметил, что есть основания для оптимизма, однако есть причины быть реалистами.
Дополнение
Ранее ERR сообщало, что президент Эстонии Алар Карис, который сидел на похоронах папы римского рядом с президентом США Дональдом Трампом и его женой, говорил с Трампом о мирном процессе по Украине. Американский лидер пообещал не выходить из роли посредника.
26 апреля в Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической.
Впоследствии Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что у путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние несколько дней и добавил, что задумался - хочет ли путин останавливать войну.