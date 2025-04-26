Трамп пообіцяв президенту Естонії не виходити з мирного процесу щодо України - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Естонії Алар Каріс повідомив, що говорив з Дональдом Трампом про Україну. Трамп пообіцяв не виходити з ролі посередника і наголосив на близькості до вирішення.
Президент Естонії Алар Каріс, який сидів на похоронах папи римського поруч із президентом США Дональдом Трампом та його дружиною, повідомив ERR, що говорив із Трампом про мирний процес щодо України. Американський лідер пообіцяв не виходити з ролі посередника, передає УНН.
Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли (з ролі посередника). Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч
Крім того лідери говорили про можливий візит Трампа до Естонії.
Ми також говорили про те, що він міг би відвідати Естонію, а він запросив мене до Вашингтона. Ми говорили і про трансатлантичні відносини, про те, що вони важливі для нас обох, не лише з європейської, а й з американської точки зору. Президент Трамп із цим згоден. Тож треба подумати, як зробити ці відносини кращими
За його словами, дати узгоджувати не стали, але ці запрошення були офіційними.
Звичайно, він відвідає Фінляндію та Латвію, можливо, й інші сусідні країни, але на даному етапі говорити про це дуже рано
Біля Макрона і Трампа: Ватикан змінив протокол, щоб Зеленський сидів у першому ряду на похороні Папи26.04.2025, 19:45 • 4210 переглядiв