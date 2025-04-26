Трамп пообіцяв президенту Естонії не виходити з мирного процесу щодо України - ЗМІ

Президент Естонії Алар Каріс, який сидів на похоронах папи римського поруч із президентом США Дональдом Трампом та його дружиною, повідомив ERR, що говорив із Трампом про мирний процес щодо України. Американський лідер пообіцяв не виходити з ролі посередника, передає УНН.

Я поцікавився, як триває процес мирного врегулювання і попросив його зробити все для того, щоб процес тривав, щоб США не вийшли (з ролі посередника). Він пообіцяв це зробити і сказав, що ми досить близькі до рішення, оскільки він щойно зустрівся із Зеленським. Звичайно, я не став надто докладно розпитувати його про те, що дала ця зустріч