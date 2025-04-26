Трамп пообещал президенту Эстонии не выходить из мирного процесса по Украине - СМИ

Президент Эстонии Алар Карис, сидевший на похоронах папы римского рядом с президентом США Дональдом Трампом и его супругой, сообщил ERR, что говорил с Трампом о мирном процессе по Украине. Американский лидер пообещал не выходить из роли посредника, передает УНН.

Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли (из роли посредника). Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча - сказал президент Эстонии.

Кроме того лидеры говорили о возможном визите Трампа в Эстонию.

Мы также говорили о том, что он мог бы посетить Эстонию, а он пригласил меня в Вашингтон. Мы говорили и о трансатлантических отношениях, о том, что они важны для нас обоих, не только с европейской, но и с американской точки зрения. Президент Трамп с этим согласен. Так что надо подумать, как сделать эти отношения лучше – отметил Алар Карис.

По его словам, даты согласовывать не стали, но эти приглашения были официальными.

Конечно, он посетит Финляндию и Латвию, может быть, и другие соседние страны, но на данном этапе говорить об этом очень рано - резюмировал Алар Карис.

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