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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
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росія та Україна мають чимось пожертвувати для миру - Рубіо

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

Держсекретар США заявив, що для досягнення миру росія та Україна повинні піти на поступки. США прагнуть мирного вирішення, але не витрачатимуть час даремно.

росія та Україна мають чимось пожертвувати для миру - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що росія та Україна "мають чимось пожертвувати" заради миру. Про це він сказав в ефірі NBC News, передає УНН.

Деталі

Рубіо стверджує, що США хочуть досягти мирного вирішення, але не хочуть втрачати час на те, що немає сенсу, якщо сторони насправді не готові до мирного врегулювання.

Рубіо зазначив, що США побачать як далеко готові зайти сторони щодопоступок задля того, щоб досягти миру.

Ми повинні бути реалістами, кожна війна в історії закінчується тим, що обидві сторони щось отримують й обидві сторони щось втрачають. Ця війна повинна закінчитися, й вона закінчиться так, що росія не отримає всього, що хоче й те, що Україна хоче вона теж не все отримає. Тому ми йдемо дипломатичним шляхом, тому що не існує сценарію військового вирішення цього конфлікту. Кожна зі сторін повинна дати іншій, те, що вона не хоче віддавати

 - заявив Рубіо.

Він зазначив, що США намагаються покласти край війні, яка коштувала їм та їх союзникам багато грошей й життів.

Ми просто хочемо, щоб усе це припинилося

- додав Рубіо.

Доповнення

Рубіо заявляв, що наступний тиждень буде дуже важливим й вирішальним щодо переговорів про досягнення миру в Україні.

До того ERR повідомляло, що президент Естонії Алар Каріс, який сидів на похоронах папи римського поруч із президентом США Дональдом Трампом та його дружиною, що говорив із Трампом про мирний процес щодо України. Американський лідер пообіцяв не виходити з ролі посередника.

26 квітня у Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною.

Згодом Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що у путіна не було причин запускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні кілька днів й і додав, що задумався - чи хоче путін зупиняти війну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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