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Германия продолжит военную помощь Украине даже без США - министр обороны

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Борис Писториус заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Германии. Министр обороны подчеркнул, что поражение Украины станет угрозой для НАТО и миру в Европе.

Германия продолжит военную помощь Украине даже без США - министр обороны

Исполняющий обязанности и вероятный будущий министр обороны Германии Борис Писториус заверил Украину в дальнейшей военной помощи со стороны Германии - даже если поддержка со стороны США будет прекращена, сообщает tagesschau, пишет УНН.

Детали

Он подчеркнул, что это четко прописано в коалиционном соглашении.

"Если Украина падет, если путин победит в этой войне в том смысле, что он оккупирует Украину, пусть даже и большую ее часть, то это будет максимальная угроза для территории НАТО и, кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", - заявил Писториус. Всем должно быть ясно: "Речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о нашей безопасности и мире в Европе".

По словам Писториуса, Украина знает, что устойчивое соглашение, заслуживающее доверия, о прекращении огня или мирном урегулировании "может также привести или приведет к территориальным уступкам". "Сам он не стал бы привязывать их к территориальным границам. Скорее, они в конечном итоге должны быть пропорциональны будущим гарантиям безопасности", - указывает издание.

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Хотя коалиционное соглашение предусматривает дальнейшую поддержку Украины, возвращение к военной обязанности в стране пока не планируется. "Потому что нет достаточных возможностей для набора целого класса молодых мужчин", - сказал Писториус. Нет ни казарм, ни инструкторов, и пока что ощущается нехватка денег.

Тем не менее, планы развития инфраструктуры уже давно "перевернуты с ног на голову", пишет издание. Писториус, среди прочего, указал на новые подходы к инфраструктуре, закупкам и финансированию. "Все это подготовлено и реализуется", - отметил он.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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