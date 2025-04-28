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Мерц анонсировал кандидатов в Кабинет министров Германии от ХДС

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Фридрих Мерц объявил первых кандидатов от ХДС на министерские должности, акцентируя на опыте и преданности. Среди них – Вадефуль на МИД и Шнидер на транспорт.

Мерц анонсировал кандидатов в Кабинет министров Германии от ХДС
Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза ФРГ, наиболее вероятный будущий канцлер Германии

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц обнародовал имена первых кандидатов от своей партии Христианско-Демократический союз (ХДС) на посты министров нового Кабинета министров. Сказал, что его выбор основан на опыте, партийной преданности и лидерстве с бизнес-ориентацией. Об этом сообщает Politico и Reuters, пишет УНН.

Детали

Министерство иностранных дел ФРГ может возглавить Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul). Этот однопартиец Мерца, в частности, выступал за то, чтобы разрешить Украине использовать немецкое оружие для ударов по целям в россии. Он является опытным экспертом по внешней политике и политике безопасности.

В Министерстве иностранных дел Йоганн Вадефуль, опытный эксперт по вопросам обороны и внешней политики, должен возглавить дипломатические усилия Германии в период роста глобальной напряженности.

Направление европейской политики будут курировать два сильных представителя ХДС. В частности Серап Гюлер предлагается на должность государственного министра международного сотрудничества в Министерстве иностранных дел. Тогда как Гюнтер Кришбаум, ветеран политики ЕС, займет должность государственного министра по европейским делам.

Мощный эксперт в области транспортной политики Патрик Шнидер предлагается на должность главы министерства транспорта. Министром образования может стать Карин Прин. Она в прошлом возглавляла эту отрасль в северной земле Шлезвиг-Гольштейн.

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Бывшая руководительница энергетики Катерина Райхе будет руководить министерством экономики и энергетики, которое будет контролировать планы реиндустриализации Германии. А кандидатом на должность министра спорта и волонтерской политики назван депутат Кристиане Шендерляйн. Нина Варкен, специалист Бундестага по правовым вопросам, назначена возглавить Министерство здравоохранения.

Новое для страны министерство цифровизации может возглавить физик, руководитель технических отраслей Карстен Вильдбергер. Он властной команде нужен для продвижения цифровых реформ.

Ключевой союзник Мерца и бывший парламентский управляющий ХДС/ХСС Торстен Фрай станет руководителем Канцелярии, что является мощной должностью, подобной руководителю аппарата. Фрай будет отвечать за координацию деятельности правительства и обеспечение дисциплины Кабинета министров, что является критически важной должностью, поскольку Мерц стремится продвинуть свою амбициозную повестку дня во внутренней сфере и сфере безопасности.

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Дополнение

Ключевая задача правительства Германии - возродить рост крупнейшей экономики Европы именно в то время, когда глобальная торговая война, вызванная значительными импортными тарифами президента США Дональда Трампа, угрожает еще одним годом рецессии, а также увеличить расходы на оборону на фоне напряженности в трансатлантическом альянсе НАТО.

Мерц надеется, что его правительство избежит внутренней борьбы, которая преследовала трехпартийную коалицию его предшественника из социал-демократов Олафа Шольца – и в конце концов привела к ее распаду в ноябре прошлого года – и что он сможет оказаться более решительным.

Еще до вступления в должность Мерцу и СДПГ удалось провести через парламент исторический фискальный пакет, который позволит его правительству резко увеличить расходы на инфраструктуру и оборону.

Напомним

Исполняющий обязанности и вероятный будущий министр обороны Германии Борис Писториус заверил Украину в дальнейшей военной помощи со стороны Германии - даже если поддержка со стороны США будет прекращена.

Лилия Набока

Лилия Набока

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