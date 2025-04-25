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В Германии заявили об оправданности снятия санкций с "Северного потока-2" ради мира

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Нина Шеер считает, что отмена санкций США в отношении Nord Stream 2 AG будет соответствовать международному праву. Это поощрит дипломатические пути к миру и прекращению войны против Украины.

В Германии заявили об оправданности снятия санкций с "Северного потока-2" ради мира

Одна из лидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нина Шеер заявила, что потенциальное ослабление санкций США в отношении российской энергетики - в частности, проекта "Северный поток-2" - может быть оправданным "в интересах обеспечения мира в Украине". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По ее словам, санкции США в отношении Nord Stream 2 AG "были незаконными с самого начала".

Их отмена будет соответствовать международному праву. В интересах продолжения дипломатических путей к миру и прекращения агрессивной войны против Украины следует поощрять шаги, которые потенциально могли бы поддержать этот процесс

- отметила политик.

Издание указывает, что представительница СДПГ - партии, которая собирается присоединиться к коалиционному правительству Фридриха Мерца - подчеркнула, что эта позиция не меняет приверженности Германии возобновляемой энергии.

"Мы должны ускорить переход к возобновляемой энергетике. Это остается неизменным независимо от того, что будет с санкциями в отношении "Северного потока-2", - добавила Шеер.

Напомним

По информации Politico, в Белом доме обсуждают, следует ли снимать санкции с российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между россией и Украиной.

В ЕС снова заговорили о "Северном потоке" на фоне переговоров рф с США: что известно и что говорят в Еврокомиссии и Германии28.03.25, 17:09 • 773222 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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