Одна из лидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нина Шеер заявила, что потенциальное ослабление санкций США в отношении российской энергетики - в частности, проекта "Северный поток-2" - может быть оправданным "в интересах обеспечения мира в Украине". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

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По ее словам, санкции США в отношении Nord Stream 2 AG "были незаконными с самого начала".

Их отмена будет соответствовать международному праву. В интересах продолжения дипломатических путей к миру и прекращения агрессивной войны против Украины следует поощрять шаги, которые потенциально могли бы поддержать этот процесс - отметила политик.

Издание указывает, что представительница СДПГ - партии, которая собирается присоединиться к коалиционному правительству Фридриха Мерца - подчеркнула, что эта позиция не меняет приверженности Германии возобновляемой энергии.

"Мы должны ускорить переход к возобновляемой энергетике. Это остается неизменным независимо от того, что будет с санкциями в отношении "Северного потока-2", - добавила Шеер.

Напомним

По информации Politico, в Белом доме обсуждают, следует ли снимать санкции с российского газопровода "Северный поток-2" и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между россией и Украиной.

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