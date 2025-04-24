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У Білому домі обговорюють зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Politico

Київ • УНН

 • 738 перегляди

В адміністрації Байдена розглядають можливість скасування санкцій проти "Північного потоку-2" та інших російських активів в Європі. Це може бути частиною перемовин про припинення війни.

У Білому домі обговорюють зняття санкцій з "Північного потоку-2" - Politico

У Білому домі обговорюють, чи слід знімати санкції з російського газопроводу "Північний потік-2" (Nord Stream 2) і, можливо, з інших російських активів у Європі в межах дискусій про припинення війни між росією та Україною, з посиланням на п'ятьох людей, знайомих з ходом дискусій, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Скасування санкцій, які нині діють щодо одного з основних трубопроводів росії, що з'єднують її газові родовища із Західною Європою, як зазначається, стане різкою зміною політики США, вперше введеної під час першого терміну президента Дональда Трампа. Президент США Джо Байден скасував ці санкції на початку свого терміну, але знову ввів їх після того, як президент Росії Володимир путін розпочав вторгнення в Україну у 2022 році.

Перезапуск Nord Stream 2 може принести москві фінансову вигоду, але тільки якщо ЄС погодиться знову купувати російський газ, що постачається трубопроводом, - перспектива, яка здається малоймовірною з огляду на кампанію ЄС щодо відмови від російського імпорту енергоносіїв, пише видання. "Але скасування санкцій буде рівносильним дипломатичному перевороту для Росії і великої поступки з боку Трампа", - ідеться у публікації.

Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф був головним прихильником відміни санкцій, повідомили виданню люди, знайомі з переговорами. Віткофф, який сказав, що потоваришував з путіним, будучи посланцем Трампа в москві, "доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які Сполучені Штати наклали на росію в межах зусиль", повідомили дві людини, знайомі з цим питанням.

У спільній заяві, опублікованій Білим домом, держсекретар США Марко Рубіо та Віткофф заперечували, що обговорення про послаблення санкцій мали місце.

"Це брехня. Ніхто з нас не вів жодних розмов про відміну санкцій проти росії в межах мирної угоди з Україною, - ідеться у їхній заяві. - Це просто повністю вигаданий та безвідповідальний репортаж Politico, видання третього ґатунку. Якщо вони мають хоч краплину журналістської чесності, вони повністю відмовляться від цієї вигадки".

Доповнення

Один із двох трубопроводів Nord Stream 2, побудованих для доставки газу через Балтійське море до Німеччини, все ще функціонує, попри вибух 2022 року, який знищив одну лінію, а також пару трубопроводів, які були частиною його компаньйона Nord Stream 1.

Адміністрація Байдена також запровадила санкції щодо російського проекту з виробництва скрапленгго природного газу Arctic 2, який міг би постачати до 13,2 млн тонн газу на рік, якби ці санкції було знято.

Трамп критикував Nord Stream під час свого першого терміну та під час передвиборчої кампанії. Він робив нападки на Байдена за відміну санкцій щодо проекту в 2021 році, перш ніж пізніше знову їх ввести.

Доповнюється...

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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