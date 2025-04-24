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В Белом доме обсуждают снятие санкций с "Северного потока-2" - Politico

Киев • УНН

 • 740 просмотра

В администрации Байдена рассматривают возможность отмены санкций против "Северного потока-2" и других российских активов в Европе. Это может быть частью переговоров о прекращении войны.

В Белом доме обсуждают снятие санкций с "Северного потока-2" - Politico

В Белом доме обсуждают, следует ли снимать санкции с российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о прекращении войны между россией и Украиной, со ссылкой на пять человек, знакомых с ходом дискуссий, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Отмена санкций, которые ныне действуют в отношении одного из основных трубопроводов россии, соединяющих ее газовые месторождения с Западной Европой, как отмечается, станет резким изменением политики США, впервые введенной во время первого срока президента Дональда Трампа. Президент США Джо Байден отменил эти санкции в начале своего срока, но снова ввел их после того, как президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в 2022 году.

Перезапуск Nord Stream 2 может принести москве финансовую выгоду, но только если ЕС согласится снова покупать российский газ, поставляемый по трубопроводу, - перспектива, которая кажется маловероятной, учитывая кампанию ЕС по отказу от российского импорта энергоносителей, пишет издание. "Но отмена санкций будет равносильна дипломатическому перевороту для России и большой уступке со стороны Трампа", - говорится в публикации.

Специальный представитель Белого дома Стив Виткофф был главным сторонником отмены санкций, сообщили изданию люди, знакомые с переговорами. Виткофф, который сказал, что подружился с путиным, будучи посланником Трампа в москве, "поручил своей команде составить список всех энергетических санкций, которые Соединенные Штаты наложили на россию в рамках усилий", сообщили два человека, знакомые с этим вопросом.

В совместном заявлении, опубликованном Белым домом, госсекретарь США Марко Рубио и Виткофф отрицали, что обсуждения об ослаблении санкций имели место.

"Это ложь. Никто из нас не вел никаких разговоров об отмене санкций против россии в рамках мирного соглашения с Украиной, - говорится в их заявлении. - Это просто полностью вымышленный и безответственный репортаж Politico, издание третьего сорта. Если у них есть хоть капля журналистской честности, они полностью откажутся от этой выдумки".

Дополнение

Один из двух трубопроводов Nord Stream 2, построенных для доставки газа через Балтийское море в Германию, все еще функционирует, несмотря на взрыв 2022 года, который уничтожил одну линию, а также пару трубопроводов, которые были частью его компаньона Nord Stream 1.

Администрация Байдена также ввела санкции в отношении российского проекта по производству сжиженного природного газа Arctic 2, который мог бы поставлять до 13,2 млн тонн газа в год, если бы эти санкции были сняты.

Трамп критиковал Nord Stream во время своего первого срока и во время предвыборной кампании. Он нападал на Байдена за отмену санкций в отношении проекта в 2021 году, прежде чем позже снова их ввести.

Дополняется...

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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