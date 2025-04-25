У Німеччині заявили про виправданість зняття санкцій з "Північного потоку-2" задля миру

Одна з лідерок Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ніна Шеєр заявила, що потенційне послаблення санкцій США щодо російської енергетики - зокрема, проєкту "Північний потік-2" - може бути виправданим "в інтересах забезпечення миру в Україні". Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

За її словами, санкції США щодо Nord Stream 2 AG "були незаконними з самого початку".

Їхнє скасування відповідатиме міжнародному праву. В інтересах продовження дипломатичних шляхів до миру та припинення агресійної війни проти України слід заохочувати кроки, які потенційно могли б підтримати цей процес - зазначила політикиня.

Видання вказує, що представниця СДПН - партії, яка збирається приєднатися до коаліційного уряду Фрідріха Мерца - підкреслила, що ця позиція не змінює прихильності Німеччини відновлюваній енергії.

"Ми повинні прискорити перехід до відновлюваної енергетики. Це залишається незмінним незалежно від того, що буде з санкціями щодо "Північного потоку-2", - додала Шеєр.

Нагадаємо

За інформацією Politico, у Білому домі обговорюють, чи слід знімати санкції з російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, з інших російських активів у Європі в межах дискусій про припинення війни між росією та Україною.

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині