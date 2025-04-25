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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
24 квітня, 18:25 • 16658 перегляди

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У Німеччині заявили про виправданість зняття санкцій з "Північного потоку-2" задля миру

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

Ніна Шеєр вважає, що скасування санкцій США щодо Nord Stream 2 AG відповідатиме міжнародному праву. Це заохотить дипломатичні шляхи до миру та припинення війни проти України.

У Німеччині заявили про виправданість зняття санкцій з "Північного потоку-2" задля миру

Одна з лідерок Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ніна Шеєр заявила, що потенційне послаблення санкцій США щодо російської енергетики - зокрема, проєкту "Північний потік-2" - може бути виправданим "в інтересах забезпечення миру в Україні". Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

За її словами, санкції США щодо Nord Stream 2 AG "були незаконними з самого початку".

Їхнє скасування відповідатиме міжнародному праву. В інтересах продовження дипломатичних шляхів до миру та припинення агресійної війни проти України слід заохочувати кроки, які потенційно могли б підтримати цей процес

- зазначила політикиня.

Видання вказує, що представниця СДПН - партії, яка збирається приєднатися до коаліційного уряду Фрідріха Мерца - підкреслила, що ця позиція не змінює прихильності Німеччини відновлюваній енергії.

"Ми повинні прискорити перехід до відновлюваної енергетики. Це залишається незмінним незалежно від того, що буде з санкціями щодо "Північного потоку-2", - додала Шеєр.

Нагадаємо

За інформацією Politico, у Білому домі обговорюють, чи слід знімати санкції з російського газопроводу "Північний потік-2" і, можливо, з інших російських активів у Європі в межах дискусій про припинення війни між росією та Україною.

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині28.03.25, 17:09 • 773222 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
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