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Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии
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Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии

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Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии

Киев • УНН

 • 9398 просмотра

Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц не смог набрать необходимое количество голосов для избрания канцлером Германии. В первом туре ему не хватило всего 3 голоса.

Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии

В Германии 6 мая прошел первый тур выборов нового канцлера. Фридрих Мерц, лидер блока ХДС/ХСС, не смог получить большинство голосов. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel и Tagesschau.

Лидер ХДС Мерц не смог получить большинство голосов в первом туре выборов канцлера

- говорится в сообщении.

Для избрания Мерцу не хватило 6 голосов.

За Мерца проголосовали 310 депутатов, а против – 307. Для его избрания нужно было бы 316 голосов "за"

Как отмечают СМИ, после неудачных выборов заседание Бундестага сначала было перенесено без объявления дальнейшего тура голосования. Будет ли предпринята новая попытка и когда, пока неясно

Проваленные выборы подчеркивают возможную напряженность в коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, которая ранее согласилась на Фридриха Мерца как своего общего кандидата

- отмечает издание Spiegel.

Справка

Мерц известен сторонник укрепления обороноспособности Европы и поддерживает активную роль Германии в НАТО. Что касается Украины, Мерц выступает за оказание большей военной помощи, в частности поставки ракет Taurus, несмотря на угрозы со стороны россии. Власти рф заявляли, что если Украина будет использовать эти ракеты для атаки российских объектов, то будут расценивать это как участие Германии в этой войне.

Во время своей поездки в Киев 9 декабря 2024 года, за неделю до голосования Бундестага по вотуму недоверия Шольцу, Мерц провел встречу с Зеленским, на которой пообещал, что в случае победы на выборах расширит поддержку Украины и коренным образом изменит политику Берлина по блокированию ее вступления в НАТО. Он также открыто заявил, что готов решить вопрос передачи ракет Украине.

Наша фракция четко выступает за то, чтобы украинская армия могла поражать военные цели, с которых осуществляется агрессия против вашего государства. А нынешние ограничения на дальность ударов заставляют вас воевать, будто с одной рукой за спиной

- заявил Мерц.

Еще один визит Мерца в Украину состоялся в мае 2022 года. Во время поездки в Киев он осмотрел пригород столицы, разрушенный российскими обстрелами, и остался глубоко впечатлен увиденным.

Это варварская война против мирного населения: женщин, детей, стариков. Я поражен до глубины души

- написал он после поездки в Ирпень.

Напомним

Ранее УНН писал, что вероятный новый канцлер Германии Фридрих Мерц обнародовал имена первых кандидатов от своей партии Христианско-Демократический союз (ХДС) на посты министров нового Кабинета министров.

Алена Уткина

Алена Уткина

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