Повторное голосование за канцлера Германии состоится сегодня - СМИ
Киев • УНН
Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц будет баллотироваться на пост канцлера во втором туре. В первом туре он не набрал необходимого большинства голосов в парламенте.
Повторное голосование по кандидатуре нового канцлера Германии состоится сегодня. Об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Как отмечает dpa со ссылкой на источники в партии, лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц намерен баллотироваться на должность канцлера во втором туре голосования во вторник после того, как ему не удалось набрать необходимое абсолютное большинство в парламенте в первом туре.
По данным СМИ, голосование состоится в 15:15 по берлинскому времени.
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Дополнение
Ранее сегодня Мерц получил 310 голосов в Бундестаге на 630 мест, нижней палате парламента, что на шесть голосов меньше необходимого большинства.
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