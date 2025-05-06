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Повторное голосование за канцлера Германии состоится сегодня - СМИ

Киев • УНН

 • 2140 просмотра

Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц будет баллотироваться на пост канцлера во втором туре. В первом туре он не набрал необходимого большинства голосов в парламенте.

Повторное голосование за канцлера Германии состоится сегодня - СМИ

Повторное голосование по кандидатуре нового канцлера Германии состоится сегодня. Об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Как отмечает dpa со ссылкой на источники в партии, лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц намерен баллотироваться на должность канцлера во втором туре голосования во вторник после того, как ему не удалось набрать необходимое абсолютное большинство в парламенте в первом туре.

По данным СМИ, голосование состоится в 15:15 по берлинскому времени.

В Германии изучают возможность повторного голосования за канцлера во вторник06.05.25, 14:29 • 2976 просмотров

Дополнение

Ранее сегодня Мерц получил 310 голосов в Бундестаге на 630 мест, нижней палате парламента, что на шесть голосов меньше необходимого большинства.

Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии 06.05.25, 11:22 • 42516 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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