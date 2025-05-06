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В Германии изучают возможность повторного голосования за канцлера во вторник

Киев • УНН

 • 2254 просмотра

Эксперты изучают, возможен ли второй тур выборов канцлера ФРГ после того, как Фридрих Мерц не получил большинство в первом туре. Повторное голосование возможно согласно конституционному законодательству.

В Германии изучают возможность повторного голосования за канцлера во вторник

В Германии эксперты по правовым вопросам изучают, возможен ли второй тур голосования по выборам канцлера ФРГ во вторник после того, как лидер консерваторов Фридрих Мерц не смог получить абсолютное большинство в первом туре, что стало шокирующим результатом, сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

Новая коалиция Мерца из его Христианских демократов (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС), действующего только в Баварии, и левоцентристских социал-демократов (СДПГ), ищет консультации по этому вопросу, сообщили партийные источники.

Согласно первоначальным оценкам канцелярии президента Германии, администрации Бундестага и Министерства юстиции страны, повторное голосование возможно во вторник в соответствии с конституционным законодательством.

Консервативный блок ХДС/ХСС и СДПГ в настоящее время ведут переговоры с оппозиционными "Зелеными" и "Левыми", чтобы определить ход событий.

Лидер парламентской группы ХДС/ХСС Йенс Шпан заявил, что партнеры по коалиции уже решили снова выдвинуть Мерца на должность канцлера во втором туре голосования.

Дополнение

Ранее Мерц получил 310 голосов в Бундестаге на 630 мест, нижней палате парламента, что на шесть голосов меньше необходимого большинства.

Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии 06.05.25, 11:22 • 37462 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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