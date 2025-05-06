У Німеччині вивчають можливість повторного голосування за канцлера у вівторок
Київ • УНН
Експерти вивчають, чи можливий другий тур виборів канцлера ФРН після того, як Фрідріх Мерц не отримав більшість у першому турі. Повторне голосування можливе згідно з конституційним законодавством.
У Німеччині експерти з правових питань вивчають, чи можливий другий тур голосування щодо виборів канцлера ФРН у вівторок після того, як лідер консерваторів Фрідріх Мерц не зміг отримати абсолютну більшість у першому турі, що стало шокуючим результатом, повідомляє dpa, пише УНН.
Деталі
Нова коаліція Мерца з його Християнських демократів (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС), що діє лише в Баварії, та лівоцентристських соціал-демократів (СДПН), шукає консультації з цього питання, повідомили партійні джерела.
Згідно з початковими оцінками канцелярії президента Німеччини, адміністрації Бундестагу та Міністерства юстиції країни, повторне голосування можливе у вівторок відповідно до конституційного законодавства.
Консервативний блок ХДС/ХСС та СДПН нині ведуть переговори з опозиційними "Зеленими" та "Лівими", щоб визначити перебіг подій.
Лідер парламентської групи ХДС/ХСС Єнс Шпан заявив, що партнери з коаліції вже вирішили знову висунути Мерца на посаду канцлера у другому турі голосування.
Доповнення
Раніше Мерц отримав 310 голосів у Бундестазі на 630 місць, нижній палаті парламенту, що на шість голосів менше за необхідну більшість.
Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини06.05.25, 11:22 • 43013 переглядiв