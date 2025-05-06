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У Німеччині вивчають можливість повторного голосування за канцлера у вівторок

Київ • УНН

 • 3048 перегляди

Експерти вивчають, чи можливий другий тур виборів канцлера ФРН після того, як Фрідріх Мерц не отримав більшість у першому турі. Повторне голосування можливе згідно з конституційним законодавством.

У Німеччині вивчають можливість повторного голосування за канцлера у вівторок

У Німеччині експерти з правових питань вивчають, чи можливий другий тур голосування щодо виборів канцлера ФРН у вівторок після того, як лідер консерваторів Фрідріх Мерц не зміг отримати абсолютну більшість у першому турі, що стало шокуючим результатом, повідомляє dpa, пише УНН.

Деталі

Нова коаліція Мерца з його Християнських демократів (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС), що діє лише в Баварії, та лівоцентристських соціал-демократів (СДПН), шукає консультації з цього питання, повідомили партійні джерела.

Згідно з початковими оцінками канцелярії президента Німеччини, адміністрації Бундестагу та Міністерства юстиції країни, повторне голосування можливе у вівторок відповідно до конституційного законодавства.

Консервативний блок ХДС/ХСС та СДПН нині ведуть переговори з опозиційними "Зеленими" та "Лівими", щоб визначити перебіг подій.

Лідер парламентської групи ХДС/ХСС Єнс Шпан заявив, що партнери з коаліції вже вирішили знову висунути Мерца на посаду канцлера у другому турі голосування.

Доповнення

Раніше Мерц отримав 310 голосів у Бундестазі на 630 місць, нижній палаті парламенту, що на шість голосів менше за необхідну більшість.

Фрідріх Мерц не був обраний новим канцлером Німеччини06.05.25, 11:22 • 43013 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Християнсько-демократичний союз Німеччини
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