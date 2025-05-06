Фрідріх Мерц був обраний канцлером Німеччини з другої спроби
Київ • УНН
Сьогодні відбулося повторне голосування за посаду федерального канцлера Німеччини. Фрідріх Мерц набрав 325 голосів.
Бундестаг обрав Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини у другому турі голосування. Лідер ХДС отримав 325 голосів, передає УНН.
Голосування було таємним, депутати по черзі проходили до виборчих урн. У другому турі Мерц набрав 325 голосів "за" з необхідних 316. У першому турі голосування Мерц отримав лише 310 голосів.
Кандидат від Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) стане десятим канцлером в історії ФРГ. Йому належить очолити коаліційний уряд із Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПГ).
Реакція Шольца
Колишній канцлер Шольц висловив своє незадоволення у Бундестазі. За даними "Stern", він назвав процес виборів сьогодні "абсурдним"
"Такі вибори – це не весело", – наголосив він.
"Я думаю, було б добре, якби це спрацювало в першому раунді", - додав Шольц.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що лідер німецьких консерваторів Фрідріх Мерц балотуватиметься на посаду канцлера у другому турі. У першому турі, який також відбувся сьогодні Мерц отримав 310 голосів у Бундестазі, що на шість голосів менше за необхідну кількість.