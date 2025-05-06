Президент Германии Штайнмайер назначил Мерца канцлером
Киев • УНН
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил Фридриха Мерца канцлером. Власть канцлера переходит к Мерцу, лидер ХДС получил 325 голосов во втором туре голосования.
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил лидера ХДС Фридриха Мерца федеральным канцлером, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.
Штайнмайер вручил Мерцу свидетельство о назначении во дворце Бельвю. С этим шагом власть канцлера переходит к Мерцу.
Ранее
Бундестаг избрал Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии во втором туре голосования. Лидер ХДС получил 325 голосов.
Кандидат от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) станет десятым канцлером в истории ФРГ. Ему предстоит возглавить коалиционное правительство с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).