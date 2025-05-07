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Канцлер ФРН Мерц анонсував візит в Україну і підкреслив роль США в боротьбі за припинення війни

Київ • УНН

 • 3802 перегляди

Фрідріх Мерц повідомив про візит до України та наголосив на необхідності координації підтримки між Берліном і Парижем. Він також підкреслив ключову роль США у припиненні війни.

Канцлер ФРН Мерц анонсував візит в Україну і підкреслив роль США в боротьбі за припинення війни

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Парижа повідомив, що відвідає Україну "найближчими тижнями", пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Як повідомляється, зараз цей візит узгоджується.

Мерц також зазначив, що підтримка України в майбутньому повинна координуватися між Берліном і Парижем "ще краще". "Україна може й надалі покладатися на Німеччину та Францію у боротьбі з російською агресією", - наголосив він.

Як пише tagesschau, Мерц підкреслив, що зараз є одне головне питання: чи готова росія погодитися на 30-денне припинення вогню.

Мерц, як зазначає AFP, підкреслив ключову роль США в боротьбі за припинення війни в Україні. Війна не може бути припинена "без подальших політичних зобов'язань з боку Сполучених Штатів, - сказав Мерц у середу на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. - Європейці не можуть цього замінити наразі".

Мерц також вимагав, щоб забезпечення угоди про припинення вогню або мирного договору з гарантіями безпеки для України було "гарантовано відповідною участю Сполучених Штатів Америки". США повинні "залишатися на борту" і "продовжувати виконувати свої обов’язки" в НАТО, а також щодо України, підкреслив канцлер ФРН.

Мерц сказав, що європейці готові зробити свій внесок у забезпечення можливого мирного врегулювання для України - "але ми також знаємо, що нам все ще потрібні американці". Президент США Дональд Трамп має "нашу повну підтримку, коли йдеться про припинення війни", зазначив він.

Мерц не став конкретно коментувати, яким може бути внесок Німеччини в забезпечення припинення вогню або мирної угоди для України. Однак він сказав, що щойно буде припинення вогню, Німеччина готова брати участь у його моніторингу "під керівництвом і за участю США".

tagesschau також пише, що Мерц пообіцяв Україні підтримку Німеччини навіть після припинення вогню. По-перше, росія повинна показати, що вона серйозно хоче більш тривалого припинення вогню, сказав він у Парижі. Тільки тоді можна буде говорити про те, яка підтримка потрібна, додав він, відповідаючи на запитання про можливі миротворчі війська.

Франція та Велика Британія, на відміну від Німеччини, уже пообіцяли надіслати військових для забезпечення мирної угоди, зауважує AFP.

Мерц зустрівся з Макроном під час першої закордонної поїздки як канцлер Німеччини07.05.25, 14:06 • 5042 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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