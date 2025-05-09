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Фон дер Ляйен хочет видеть 30-дневное прекращение огня и поговорила с Мерцем о поддержке Украины

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Урсула фон дер Ляйен обсудила с Фридрихом Мерцем важность прекращения огня в Украине и усиление ее позиций. Они согласились на дальнейшую экономическую, военную и политическую поддержку.

Фон дер Ляйен хочет видеть 30-дневное прекращение огня и поговорила с Мерцем о поддержке Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила об Украине с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем и указала на важность принятия и реализации предложенного 30-дневного прекращения огня в войне рф против Украины. В то же время стороны согласились, что должны вывести Украину на позицию силы, что включает дальнейшую ее поддержку, сообщила фон дер Ляйен, пишет УНН.

Мы обсуждали Украину. Прежде всего, я считаю, что важно, чтобы 30-дневное прекращение огня, предложенное сейчас президентом Трампом и президентом Зеленским, было принято и впоследствии реализовано. В то же время мы также согласились, что должны вывести Украину на позицию силы. Это включает дальнейшую поддержку - экономическую, военную и политическую. И мы оба подчеркнули, что хотим достичь справедливого и длительного мира

- сказала фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе.

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При этом, по ее словам, "также нужны дополнительные расходы на оборону в Европе".

"Я приветствую инициативу Фридриха по существенному увеличению расходов Германии на оборону. В рамках нашей инициативы Readiness 2030 мы согласились с необходимостью завершения SAFE", - указала она.

Со слов фон дер Ляйен, "с помощью SAFE мы обеспечим 150 миллиардов евро в виде кредитов, которые поддерживает ЕС. Эти кредиты будут финансировать закупки у европейских производителей - а Германия, бесспорно, может предложить сильную оборонную промышленность", - подчеркнула она.

Дополнение

Украинская сторона ожидает, что в ближайшее время будет утверждено положение о новом инструменте SAFE. Это, как ожидается, даст возможность Украине участвовать в совместных закупках необходимой оборонной продукции вместе с государствами-членами ЕС как на европейском рынке, так и непосредственно у украинских производителей.

Ранее Фридрих Мерц заявил о существовании совместной европейской декларации о прекращении огня в войне рф против Украины от Германии, Франции, Польши и других партнеров. Это, по его словам, "в основном идентично предложению о 30-дневном прекращении огня". По словам Мерца, европейцы поддерживают это требование президента США Дональда Трампа. Если россия не пойдет на путь настоящих мирных переговоров, мы без колебаний "усилим санкционное давление вместе с нашими европейскими партнерами и Соединенными Штатами Америки", подчеркнул Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил поддержку призыву Трампа к 30-дневному прекращению огня в войне рф против Украины, указав, что ожидает ответа россии и пообещав реакцию в случае отказа.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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