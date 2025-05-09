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Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня: Зеленский провел "хороший разговор" с Трампом
20:34 • 1612 просмотра

Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня: Зеленский провел "хороший разговор" с Трампом

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Трамп призвал Украину и россию к 30-дневному перемирию и предостерег о санкциях

Киев • УНН

 • 76 просмотра

После разговора с Зеленским Трамп призвал к прекращению огня на 30 дней для достижения мира. В случае нарушения перемирия, США угрожают санкциями.

Трамп призвал Украину и россию к 30-дневному перемирию и предостерег о санкциях

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп после разговора с Президентом Владимиром Зеленским в четверг 08 мая заявил, что переговоры с Украиной и россией продолжаются. Американский лидер вот призвал к прекращению огня на 30 дней и предупредил о санкциях. Об этом информирует УНН со ссылкой на аккаунт Главы Белого дома в соцсети Truth Social.

В своем сообщении президент США отметил, что такое прекращение огня "должно в конечном итоге строиться в направлении мирного соглашения".

США требуют, в идеале, 30-дневного безусловного прекращения огня. Будем надеяться, что приемлемое прекращение огня будет соблюдено, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции

- написал Дональд Трамп.

Трамп еще раз напомнил, что "тысячи молодых солдат умирают еженедельно, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось".

В своем сообщении президент США также отметил, что такое прекращение огня "должно в конечном итоге строиться в направлении мирного соглашения".

"Это прекращение огня должно в конечном итоге привести к мирному соглашению. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги", - отметил Глава Белого дома.

Напомним

В четверг, 08 мая, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имел "хороший разговор" с Президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом. Стороны приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве. Также обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть предприняты. 

Стармер и Макрон обсудили 30-дневное прекращение огня в Украине06.05.25, 03:09 • 5385 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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