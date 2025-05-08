Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом
Київ • УНН
Володимир Зеленський повідомив про розмову з Дональдом Трампом. Обговорили економічне партнерство та зусилля заради миру, Україна запропонувала припинення вогню на 30 днів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав "гарну розмову" з Президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом. Сторони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство. Також обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.
Мав гарну розмову з Президентом Трампом. Привітали наші народи з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом. Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – по-справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці
Глава держави поінформував, що обговорив з американським лідером необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені.
Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від росії на згоду із цією пропозицією
За словами Володимира Зеленського, Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню.
"Президент Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. Ми погодили подальші контакти", - зазначив Глава держави.
Нагадаємо
У четвер, 08 травня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.
Трамп анонсував розмову із Зеленським і заявив про укладену угоду щодо рідкісноземельних ресурсів08.05.25, 17:43 • 9406 переглядiв