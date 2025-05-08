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Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом
20:34 • 1610 перегляди

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

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Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

Київ • УНН

 • 1606 перегляди

Володимир Зеленський повідомив про розмову з Дональдом Трампом. Обговорили економічне партнерство та зусилля заради миру, Україна запропонувала припинення вогню на 30 днів.

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав "гарну розмову" з Президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом. Сторони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство. Також обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Мав гарну розмову з Президентом Трампом. Привітали наші народи з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом. Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – по-справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці

- йдеться у дописі Володимира Зеленського.

Глава держави поінформував, що обговорив з американським лідером необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені.

Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою, і я коротко його поінформував. Також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні. Ми очікуємо від росії на згоду із цією пропозицією

- наголосив Президент України.

За словами Володимира Зеленського, Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню.

"Президент Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. Ми погодили подальші контакти", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо

У четвер, 08 травня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Трамп анонсував розмову із Зеленським і заявив про укладену угоду щодо рідкісноземельних ресурсів08.05.25, 17:43 • 9406 переглядiв

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