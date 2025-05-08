Трамп анонсував розмову із Зеленським і заявив про укладену угоду щодо рідкісноземельних ресурсів
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану розмову з Володимиром Зеленським. Також він анонсував угоду з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів, яка вже ратифікована.
Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив під час виступу в Білому домі, передає УНН.
Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкісноземельних елементів. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади. І я поговорю з президентом (Зеленськи,-ред.) незабаром, трохи пізніше. І ми цінуємо це, але угода вже підписана і ратифікована, і ми маємо доступ до величезної кількості рідкоземельних металів дуже високої якості
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що речниця Білого дому Керолайн Левіт заявила, що угода між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин є свідченням того, чому Трамп є "головним майстром угод".