Трамп анонсував розмову із Зеленським і заявив про укладену угоду щодо рідкісноземельних ресурсів

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених
Ексклюзив
13:38 • 40034 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

13:00 • 79772 перегляди

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Ексклюзив
12:19 • 67086 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

12:11 • 72053 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

11:49 • 113494 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:18 • 85473 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

8 травня, 10:52 • 95578 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
8 травня, 08:51 • 41476 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

8 травня, 07:53 • 54828 перегляди

Мінекономіки розраховує, що інвестфонд зі США запрацює впродовж кількох тижнів

Ексклюзив
8 травня, 07:22 • 48038 перегляди

Весняні заморозки в Україні: експерти пояснили, як це вплине на врожай плодових дерев та ціни

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Пряма трансляція
Погода
+11°
1.5м/с
43%
749 мм
Популярнi новини

Копалини сам не видобуватиме: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

8 травня, 07:10 • 93189 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 169725 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 106159 перегляди

У Ватикані триває голосування за нового Папу Римського: деталі

8 травня, 09:23 • 63309 перегляди

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 85596 перегляди
Публікації

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

13:49 • 43885 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

12:41 • 52289 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

11:49 • 113478 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

8 травня, 10:52 • 95569 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 171156 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Київ

Індія

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 86639 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 107229 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 66077 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 96029 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 144631 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Washington Post

YouTube

Spotify

Grand Theft Auto

Трамп анонсував розмову із Зеленським і заявив про укладену угоду щодо рідкісноземельних ресурсів

Київ • УНН

 • 6024 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив про заплановану розмову з Володимиром Зеленським. Також він анонсував угоду з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів, яка вже ратифікована.

Трамп анонсував розмову із Зеленським і заявив про укладену угоду щодо рідкісноземельних ресурсів

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив під час виступу в Білому домі, передає УНН.

Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкісноземельних елементів. Вона була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади. І я поговорю з президентом (Зеленськи,-ред.) незабаром, трохи пізніше. І ми цінуємо це, але угода вже підписана і ратифікована, і ми маємо доступ до величезної кількості рідкоземельних металів дуже високої якості

- зазначив Трамп.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що речниця Білого дому Керолайн Левіт заявила, що угода між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин є свідченням того, чому Трамп є "головним майстром угод".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$62.90
Bitcoin
$101,283.80
S&P 500
$5,718.93
Tesla
$287.89
Газ TTF
$35.27
Золото
$3,315.40
Ethereum
$2,049.63