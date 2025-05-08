Трамп анонсировал разговор с Зеленским и заявил о заключенном соглашении по редкоземельным ресурсам
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированном разговоре с Владимиром Зеленским. Также он анонсировал соглашение с Украиной по редкоземельным ресурсам, которое уже ратифицировано.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, передает УНН.
Мы только что заключили соглашение с Украиной по редкоземельным элементам. Оно было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными ветвями власти. И я поговорю с президентом (Зеленским, -ред.) в скором времени, чуть позже. И мы ценим это, но соглашение уже подписано и ратифицировано, и мы имеем доступ к огромному количеству редкоземельных металлов очень высокого качества
Напомним
Ранее УНН писал, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым является свидетельством того, почему Трамп является "главным мастером сделок".