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Трамп анонсировал разговор с Зеленским и заявил о заключенном соглашении по редкоземельным ресурсам

Киев • УНН

 • 4392 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированном разговоре с Владимиром Зеленским. Также он анонсировал соглашение с Украиной по редкоземельным ресурсам, которое уже ратифицировано.

Трамп анонсировал разговор с Зеленским и заявил о заключенном соглашении по редкоземельным ресурсам

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, передает УНН.

Мы только что заключили соглашение с Украиной по редкоземельным элементам. Оно было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными ветвями власти. И я поговорю с президентом (Зеленским, -ред.) в скором времени, чуть позже. И мы ценим это, но соглашение уже подписано и ратифицировано, и мы имеем доступ к огромному количеству редкоземельных металлов очень высокого качества

- отметил Трамп.

Напомним

Ранее УНН писал, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым является свидетельством того, почему Трамп является "главным мастером сделок".

Алина Волянская

Алина Волянская

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