Трамп анонсировал разговор с Зеленским и заявил о заключенном соглашении по редкоземельным ресурсам

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, передает УНН.

Мы только что заключили соглашение с Украиной по редкоземельным элементам. Оно было полностью ратифицировано и одобрено их законодательными ветвями власти. И я поговорю с президентом (Зеленским, -ред.) в скором времени, чуть позже. И мы ценим это, но соглашение уже подписано и ратифицировано, и мы имеем доступ к огромному количеству редкоземельных металлов очень высокого качества