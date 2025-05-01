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"Головний майстер угод": у Білому домі похвалили Трампа після домовленості з Україною

Київ • УНН

 • 3950 перегляди

Речниця Білого дому заявила, що угода між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин є свідченням того, чому Трамп є "головним майстром угод".

"Головний майстер угод": у Білому домі похвалили Трампа після домовленості з Україною

Підписана між Україною та США угода щодо рідкісноземельних копалин є свідченням того, чому президент США Дональд Трамп — "головний майстер угод". Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає УНН.

Минулої ночі ми ще раз переконалися, чому президент Трамп є нашим "головним майстром угод". Ми уклали історичну угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови України. Це перше у своєму роді економічне партнерство задля відбудови та довгострокового економічного успіху України, від якого виграють як Сполучені Штати, так і Україна

 - зазначила Левітт.

Також вона додала, що це партнерство представляє економічну зацікавленість Сполучених Штатів у забезпеченні вільного, мирного та суверенного майбутнього для України. 

Президент Трамп від самого початку висловився чітко. Він хоче, щоб вбивства в цій жорстокій війні припинилися. Ця угода показує, наскільки президент зацікавлений у забезпеченні справді тривалого миру 

- зазначила речниця.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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