"Главный мастер сделок": в Белом доме похвалили Трампа после договоренности с Украиной

Подписанное между Украиной и США соглашение по редкоземельным ископаемым является свидетельством того, почему президент США Дональд Трамп — "главный мастер сделок". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает УНН.

Прошлой ночью мы еще раз убедились, почему президент Трамп является нашим "главным мастером сделок". Мы заключили историческое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления Украины. Это первое в своем роде экономическое партнерство для восстановления и долгосрочного экономического успеха Украины, от которого выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина

Также она добавила, что это партнерство представляет экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего для Украины.

Президент Трамп с самого начала высказался четко. Он хочет, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились. Это соглашение показывает, насколько президент заинтересован в обеспечении действительно длительного мира