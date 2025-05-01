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"Главный мастер сделок": в Белом доме похвалили Трампа после договоренности с Украиной

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым является свидетельством того, почему Трамп является "главным мастером сделок".

"Главный мастер сделок": в Белом доме похвалили Трампа после договоренности с Украиной

Подписанное между Украиной и США соглашение по редкоземельным ископаемым является свидетельством того, почему президент США Дональд Трамп — "главный мастер сделок". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает УНН.

Прошлой ночью мы еще раз убедились, почему президент Трамп является нашим "главным мастером сделок". Мы заключили историческое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления Украины. Это первое в своем роде экономическое партнерство для восстановления и долгосрочного экономического успеха Украины, от которого выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина

 - отметила Левитт.

Также она добавила, что это партнерство представляет экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего для Украины. 

Президент Трамп с самого начала высказался четко. Он хочет, чтобы убийства в этой жестокой войне прекратились. Это соглашение показывает, насколько президент заинтересован в обеспечении действительно длительного мира 

- отметила пресс-секретарь.

Напомним

Ранее УНН писал, что первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.

Алина Волянская

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