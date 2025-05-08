Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.
Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це журналістам повідомив речник Президента України Сергій Никифоров, передає УНН.
Президент Зеленський проводить телефонну розмову із президентом Трампом. Про подробиці повідомимо за її результатами
Раніше
Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що речниця Білого дому Керолайн Левіт заявила, що угода між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин є свідченням того, чому Трамп є "головним майстром угод".