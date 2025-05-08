$41.440.02
47.070.11
ukenru
Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом
19:03 • 11435 перегляди

Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом

17:55 • 25828 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Ексклюзив
8 травня, 13:38 • 73390 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

8 травня, 13:00 • 127369 перегляди

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Ексклюзив
8 травня, 12:19 • 99749 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

8 травня, 12:11 • 104644 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

8 травня, 11:49 • 159403 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:18 • 107960 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

8 травня, 10:52 • 123457 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
8 травня, 08:51 • 43166 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Пряма трансляція
Погода
+9°
1.3м/с
62%
749мм
Популярнi новини

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 105826 перегляди

Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка

8 травня, 13:30 • 28225 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 85817 перегляди

На Сумщині затримали жінку, яка намагалась продати немовля за 30 тисяч доларів

15:11 • 14030 перегляди

У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою білий дим

16:12 • 62537 перегляди
Публікації

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 86126 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 106130 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:49 • 159407 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

8 травня, 10:52 • 123458 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 205768 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 124004 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 137630 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 74340 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 103737 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 152010 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом

Київ • УНН

 • 11380 перегляди

Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом

Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це журналістам повідомив речник Президента України Сергій Никифоров, передає УНН.

Президент Зеленський проводить телефонну розмову із президентом Трампом. Про подробиці повідомимо за її результатами 

- повідомив Никифоров.

Раніше

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що речниця Білого дому Керолайн Левіт заявила, що угода між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин є свідченням того, чому Трамп є "головним майстром угод".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$62.93
Bitcoin
$101,288.60
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$35.34
Золото
$3,312.06
Ethereum
$2,118.19