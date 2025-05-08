Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.
Президент Зеленский проводит телефонный разговор с президентом Трампом. О подробностях сообщим по ее результатам
Ранее
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним
Ранее УНН писал, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым является свидетельством того, почему Трамп является "главным мастером соглашений".