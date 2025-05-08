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Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом
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Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом

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Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом

Киев • УНН

 • 6564 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.

Президент Зеленский проводит телефонный разговор с президентом Трампом. О подробностях сообщим по ее результатам 

- сообщил Никифоров.

Ранее

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Напомним

Ранее УНН писал, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что соглашение между Украиной и США по редкоземельным ископаемым является свидетельством того, почему Трамп является "главным мастером соглашений".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Дональд Трамп
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