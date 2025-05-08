Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня: Зеленский провел "хороший разговор" с Трампом

Владимир Зеленский сообщил о разговоре с Дональдом Трампом. Обсудили экономическое партнерство и усилия ради мира, Украина предложила прекращение огня на 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него был "хороший разговор" с Президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом. Стороны приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве. Также обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть предприняты. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского. Был хороший разговор с Президентом Трампом. Поздравили наши народы с днем победы в Европе – победы над нацизмом. Приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве – по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества - говорится в заметке Владимира Зеленского. Глава государства проинформировал, что обсудил с американским лидером необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть предприняты. Президент Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я коротко его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня. Мы ожидаем от россии согласия с этим предложением - подчеркнул Президент Украины. По словам Владимира Зеленского, Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня. "Президент Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня. Мы согласовали дальнейшие контакты", - отметил Глава государства. Напомним В четверг, 08 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Трамп анонсировал разговор с Зеленским и заявил о заключенном соглашении по редкоземельным ресурсам